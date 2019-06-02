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Aklınızda bulunsun... Mihnete de nimete de şükür

Yüce Allah, Bakara Suresi 243. ayette şöyle buyurmaktadır, “Binlerce kişinin ölüm korkusuyla yurtlarından çıktıklarını görmedin mi? Allah onlara: “Ölün” dedi, sonra da onları diriltti. Şüphesiz Allah, insanlara karşı fazl sahibidir. Ancak, insanların çoğunluğu şükretmez.”

02 Haziran 2019 Pazar 14:02
Aklınızda bulunsun... Mihnete de nimete de şükür

- Kimi çocuklar büyümek istiyor, kimi büyükler çocukluğuna dönmek istiyor.                                 

- Kimileri aç ve açıkta uyuyor, kimilerinin arpası fazla geliyor.

- Kimileri ağrı ve hastalıkları için şifa diliyor, kimi sağlıklı olanların canı sıkılıyor.

- Kimi işsizler iş istiyor, kimi işi olanlar da işten bıkıyor.

- Kimi fakirlerzenginlik hayali kuruyor, kimi zenginler bir parça huzur arıyor.

Şikayet ettiğimiz hayatın belki de bir başkasının hayali olduğunu unutuyoruz.

Mihnete de nimete de şükretmemiz gerektiği şuuru ile.

Her nefeste, biri alırken biri verirken iki kere şükredenlere selam olsun.

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 14:02
  1. Bakara Suresi
  2. Mihnet
  3. nimet
  4. şükretmek
  5. fakirler
  6. zenginlik
  7. işsizler
  8. şifa

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