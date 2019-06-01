Aklınızda bulunsun
Peygamber Efendimiz (sav) buyuruyor, “Bir Müslüman, yanında bulunmayan bir din kardeşi için dua ederse, mutlaka melek ona, aynı şeyler sana da verilsin, diye dua eder.”01 Haziran 2019 Cumartesi 14:32
Hepimiz gidiciyiz
- Hayatında kimseye zulmetmemeye, kimseden nefret etmemeye, kimseyi yaralamamaya, kimseden kendisini üstün görmemeye özen gösterenlere müjdeler olsun, ne güzel bir ahlaka sahipler?.. Hepimiz gidiciyiz...
Başkasına dua
En güzel dua başkasının haberi olmadan ona yapılan duadır.
Çamurlaşanlar
İnsanın hammaddesi topraktır ama, fazla sulandı mı çamurlaşır.
> Mevlana
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