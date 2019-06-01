Aklınızda bulunsun Peygamber Efendimiz (sav) buyuruyor, “Bir Müslüman, yanında bulunmayan bir din kardeşi için dua ederse, mutlaka melek ona, aynı şeyler sana da verilsin, diye dua eder.”

Hepimiz gidiciyiz - Hayatında kimseye zulmetmemeye, kimseden nefret etmemeye, kimseyi yaralamamaya, kimseden kendisini üstün görmemeye özen gösterenlere müjdeler olsun, ne güzel bir ahlaka sahipler?.. Hepimiz gidiciyiz... Başkasına dua En güzel dua başkasının haberi olmadan ona yapılan duadır. Çamurlaşanlar İnsanın hammaddesi topraktır ama, fazla sulandı mı çamurlaşır. > Mevlana

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