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Akliman’ın inanılmaz güzelliği

Gerek tatilcilerin gerek Sinoplu vatandaşların uğrak yerlerinin başında gelen Akliman, tabii güzelliğiyle görenleri hayran bırakıyor.

11 Mart 2019 Pazartesi 14:35
Akliman’ın inanılmaz güzelliği

Gerek tatilcilerin gerek Sinoplu vatandaşların uğrak yerlerinin başında gelen Akliman, tabii güzelliğiyle görenleri hayran bırakıyor.


Sinop Kültür ve Turizm Müdürü Hikmet Tosun, Akliman bölgesinin Sinop için en önemli turizm sirkülasyonun sağlandığı yer olduğunu söyledi. Tosun, “Akliman bizim en çok turizm sirkülasyon alanımızdır. Günübirlik turlarda bu bölge illerimizde Kastamonu, Samsun, Çorum günübirlik gelen birçok insan orada konaklamakta, çadır kurmakta. Günlük turizm sirkülasyonunun sahasıdır bu bölge. Bu bölgede yol standardımız biraz düşük. Bu bölgeyle ilgili bakanlığımız 1 milyon TL ödenek gönderdi. Yolun standardının yükselmesi ile ilgili, bu bir başlangıç ödeneğidir. Parayı Sinop Belediyesine aktardık, ihale çalışmalarını sürdürüyor. Biz belediyeyle görüşüyoruz, belediye proje çalışmasını yürütüyor. Projelerini tamamladılar. Önümüzdeki günlerde ihaleye çıkacaklar. Belediyede ihale süreci devam ediyor” dedi.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 14:35
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