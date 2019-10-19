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Akkuyu Nükleer Santrali'nde çalışan Rus mühendisleri taşıyan araç kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var

Rusya’dan Akkuyu Nükleer Santrali'nde çalışmak için gelen mühendislerin bulunduğu minibüs, Silifke'de bir TIR'a arkadan çarptı. Kazada 2 Rus mühendis hayatını kaybetti.

19 Ekim 2019 Cumartesi 11:34
Akkuyu Nükleer Santrali'nde çalışan Rus mühendisleri taşıyan araç kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var

Edinilen bilgiye göre, Mersin’in Gülnar ilçesine bağlı Büyükeyceli Mahallesi'nde bulunan Akkuyu Nükleer Santrali'nde çalışmak için Rusya’dan uçakla Antalya’ya giden Rus mühendisler, Ömer Ö. yönetimindeki 33 KJN 44 plakalı minibüse bindi.

Rus mühendislerin bulunduğu minibüs, Silifke ilçesi Akdere mevkiinde Abdurrahman T. yönetimindeki 33 NYY 97 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisi ile TIR'ın dorsesinin altına giren minibüste bulunan 12 mühendisten Omsuya Denıs Petrpuık ve Andreıı Voronov olay yerinde hayatını kaybederken, minibüs şoförü ile birlikte 11 mühendis çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yoldan geçen sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulanslar, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Silifke Devlet Hastanesi ve Özel Olbamed Hastanesine sevk edilirken, olay yerinde hayatını kaybedenlerin cesedi Silifke Cumhuriyet Savcılığının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Silifke Devlet Hastanesine götürüldü.

Jandarma ve polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, kazazedelerin olay yerine saçılan eşyaları jandarma ekiplerince toplandı.

Kazayla ilgili geniş çaplı araştırmanın devam ettiği bildirildi.

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Haber Tarihi: 19 Ekim 2019 Cumartesi 11:34
  1. Mersin
  2. Antalya
  3. Akkuyu Nükleer Santrali
  4. Silifke Devlet Hastanesi

YORUM YAZ

  • turkturk29 dk önce
    SOFORU BIR ARASTIRIN.. TIRA ARKDAN CARP MAK.. CANLI BAOMBANIN BIR DEGISIGI SICILIN IARASTIRINSOFORUN
  • Mehmet SoyluMehmet Soylu47 dk önce
    Kazamıymış peki?
  • KaraKara1 sa önce
    Tam israilvari bi suikaste benziyor.

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