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Akkuyu Nükleer Santrali projesi kapılarını ilk kez ziyarete açtı

Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali projesi olan ve yapımına devam edilen Mersin'deki Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS), "Açık Kapı" etkinliği kapsamında ilk kez vatandaşların ziyaretine açıldı.

07 Ekim 2018 Pazar 00:42
Akkuyu Nükleer Santrali projesi kapılarını ilk kez ziyarete açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladığı 3 Nisan 2018'de temeli atılan  AkkuyuNGS'de düzenlenen  etkinlik kapsamında, Gülnar ilçesinde görevli muhtarlar ile vatandaşlardan oluşan 312 kişi, otobüslerle santral sahasını gezdi.

Daha önce Rusya'da eğitim alan Türk mühendisler ve rehberler eşliğinde yapılan gezide, vatandaşlara santraldeki inşaat çalışmalarında gelinen son durum anlatıldı.

Vatandaşlar, santralin nasıl çalışacağı, ekonomiye sağlayacağı katkılar ve alınan güvenlik önlemleri konusunda da bilgilendirildi.

Gülnar Kaymakamı Mehmet Erhan Türker ve Gülnar Belediye Başkanı Ahmet Günel de santral sahasını ziyaret ederek, Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Yuriy Galanchuk'tan bilgi aldı.

Galanchuk, etkinlikte gazetecilere yaptığı açıklamada, "Aktif olarak ziyaret etkinliklerini yapmaya başladık. İleride bunu sürekli olarak yapmaya devam edeceğiz. 6 ayda bir yapmayı düşünüyoruz. İnsanlarla daha çok ve daha samimi bir diyalog kurma çabasında olacağız." dedi.

"Santralin bir zararının olmadığını, güvenli olduğunu gördük"

Ziyaretçilerden 21 yaşındaki Emine Kızıl da etkinliğe küçük oğluyla birlikte katıldığını belirterek, "Santrali görmek, tanımak için geldim. Güzel bir yer, iyi olmuş. Burayı görmeyi merak ediyordum. İnşallah gerisini de bekliyoruz." diye konuştu.

Gülseren Dibek, ilk kez bir nükleer santralin alanını gezdiğini dile getirerek "Daha önce Rusya'ya ziyaret için düzenlenen bir yarışmada birinci olmuştum ama gidememiştim. Buraya geldim, gördüm. Çok güzel olmuş. İnşaat çalışmalarını, taş kırma çalışmalarını gördük. Eskiden santrallerin yakınlarında hiç yeşillik olmayacağını söylerlerdi. Öyle olmadığını gördüm. Santralin bir zararının olmadığını, güvenli olduğunu gördük." ifadesini kullandı.

Ziyaretçilerden 73 yaşındaki Mevlüt Çiftçi ise geziyi çok beğendiğini anlatarak, "Memleketimiz, milletimiz için hayırlı olsun. Ben zaten en baştan beri memlekette bu hizmetlerin olmasını istiyordum. Keşke ben de bitimini görebilsem. Her şeyi çok beğendim." dedi.

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 00:42
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