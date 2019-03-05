Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürlüğüne Zoteeva atandı

Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü görevine Anastasia Zoteeva atandı. Zoteeva, iki yılı aşkın bir süredir Türkiye’nin ilk nükleer santrali Akkuyu NGS projesinde yer alıyor.

Akkuyu Nükleer A.Ş.’nin yönetici şirketi olan REİN A.Ş.’ye 2016 yılında genel müdür olarak atanan Zoteeva, 2017 yılı Mayıs ayından bu yana Akkuyu Nükleer A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanlığını da yürütüyor.

Zoteeva, 2017 yılından beri Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü olan Yury Galanchuk’tan görevi devraldı. Yeni görevine başlayan Zoteeva, Galanchuk’a ortak çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Galanchuk, faaliyetlerine nükleer alanında devam edecek.

"2023 yılında Akkuyu NGS’nin ilk ünitesi tamamlanacak"

Akkuyu NGS projesinin 2023 yılında, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yıldönümünde ilk ünitesinin tamamlanmasını hedeflediklerini belirten Anastasia Zoteeva, "Türk ortaklarımızın isteklerinin yerine getirilmesi yönünde gayret göstererek, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yıldönümünde Akkuyu NGS 1 No’lu ünitenin yapımının tamamlanmasını hedefliyoruz. Bu oldukça iddialı bir görev ve bu yüzden inşaat işlerinin akışından, ekipmanın imalatı ve tedarikinden sorumlu çalışanlarımız, projemiz kapsamında çalışmakta olan en önemli personelimizdir. Projemizi yürüten ekibimiz, Türk uzmanlarının dahil edilmesiyle daha da güçlendirilecek ve ortaklaşa yürüteceğimiz çalışmalarımız, projemizin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesinin teminatı olacaktır" dedi.

Akkuyu Nükleer A.Ş. yeni Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Anastasia Gennadievna Zoteeva, Moskova Lomonosov Devlet Üniversitesi’nin ’Uygulamalı Matematik’ bölümünden mezun olarak, İsveç Stockholm Doğu Avrupa Ülkeleri Ekonomisi Enstitüsü’nde Uygulamalı Matematik konusunda bilimsel tez çalışması yayınladı.

Brunswick Warburg Kurumsal Finansman A.Ş. ve Renaissance Capital Yatırım Grubunda da yönetici pozisyonlarında görev aldı. 2000 yılında NİKoil Yönetim Şirketi Yöneticisi olarak çalıştı, 2005 yılında ise söz konusu şirketin yeniden yapılandırılmasının akabinde, Uralsib Finans Kuruluşu Genel Müdürü görevine atandı. 2007 yılında Rusenergoinvest Yatırım Şirketi Başkanlığını üstlendi.

2012 yılında REİN A.Ş. ekibine katılan Zoteeva, şirketin İcradan Sorumlu Başkan Yardımcısı-İş Geliştirme ve Satış Direktörü olarak görev yaptı. Yönetim ve potansiyel piyasalar analizine yönelik çalışmaların koordinasyonunu ve Rosatom Devlet Kuruluşu’nun optimal entegre ürün ve hizmet tekliflerinin oluşturulmasını sağlayan Zoteeva, şirketin yüksek önem arz eden yurtdışı projelerini yönetti. 2016 yılından beri ise REİN A.Ş. Genel Müdürü görevini yürüttü.