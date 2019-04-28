0553 313 94 23

Akkuyu NGS, en gelişmiş güvenlik teknolojileriyle donatılacak

Mersin’de inşası devam eden ve Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu Rosatom tarafından yapılan Türkiye’nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali, en gelişmiş güvenlik teknolojileriyle donatılacak.

28 Nisan 2019 Pazar 12:42
Akkuyu NGS, en gelişmiş güvenlik teknolojileriyle donatılacak

Mersin’de inşası devam eden ve Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu Rosatom tarafından yapılan Türkiye’nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali, en gelişmiş güvenlik teknolojileriyle donatılacak. Bu teknolojilerin başında reaktör tesisinin kendi kendini koruma prensibi ile çalışması ve erimiş yakıtı hapsetme düzeneği geliyor.


Türkiye’nin elektrik ihtiyacının yüzde 10’unu karşılayacak Akkuyu NGS, özel güvenlik sistemlerine sahip 3+ nesil olarak tanımlanan son model teknoloji ile donatılacak. Santralde derinlemesine güvenlik sisteminin sağlanması ve koruyucu engellerin emniyeti için aktif ve pasif güvenlik sistemleri kullanılacak. Aktif güvenlik sistemleri, güç kaynağı ile beslenirken, pasif güvenlik sistemleri, dış güç kaynağı ve personele ihtiyaç olmaksızın doğal koşullarda çalışan bir sistem özelliği taşıyor.


4 ana güvenlik koruma sistemi bulunacak santralde, ilk üç koruyucu güvenlik sistemini yakıt peleti, yakıt zarfı, birinci devre reaktör soğutucu sistemi veekipmanların bozulmasını veya arızalanmasını önlemek için kullanılan sistemler oluşturuyor. Santralde bulunan ‘erimiş yakıtı muhafaza etme (hapsetme) düzeneği ve kor tutucu kap’, radyoaktif salınımı önleyecek en etkili pasif güvenlik sistemi olarak dikkat çekiyor.


Akkuyu NGS’de diğer güvenlik bariyerlerini oluşturan kontrol ve destekleme sistemleri de güvenlik sistemlerinin en iyi şekilde çalışması için gereken koşulları oluşturuyor.



Kor tutucu ile risk yok


Güç ünitesinin güvenliğini artırmak amacıyla tasarlanan ‘erimiş yakıtı muhafaza etme (hapsetme) düzeneği ve kor tutucu kap’, sıvı ve katı radyoaktif maddelerinin sızmasını engellemek üzere kullanılacak çok özel bir düzenek olarak dikkat çekiyor. Reaktör tabanının altında, reaktör boşluğunda yer alan 750 ton ağırlığında ve çanak şeklinde bir düzenek olan kor tutucu kap, eriyen yakıtın hapsolmasını sağlayacak. Rusya’da tasarlanan bu düzenek, 2007 yılından beri işletmede olanTyanvan Nükleer Güç Santrali’nin yanı sıra, Kudankulam, Novovoronej ve Leningrad NGS’lerde kullanılıyor.



5 ton uçak çarpmasına bile dayanıklı


Akkuyu NGS’nin güç ünitelerinin dış kabuğu, fırtına, kasırga, patlama gibi dış etkenlerin yanı sıra, 5 g/s2 iç basınca, 30 kPa gücünde bir baskı oluşturan çarpma dalgasına ve 5 ton ağırlığındaki uçak düşmesine dayanacak şekilde tasarlandı. Ön gerilmeli betondan yapılan iç kabuk ise içeride olası yüksek dereceli bir basınca karşı dayanıklı olarak yapılacak ve santralin güvenliğini artıracak.Santralde ayrıca, siber savunma sistemleri de yer alacak.



"Kor tutucu, Rus mühendislerin eseri"


Geçtiğimiz günlerde ATOMEXPO Fuarı’nda gazetecilerle bir araya gelen Akkuyu Nükleer A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, Akkuyu’da önceki nesillere göre daha fazla koruyucu önlem ve sistemlerin yer aldığını ifade etmiş ve ’erimiş yakıtı muhafaza etme düzeneği ve kor tutucu kap’ sisteminin Fukuşima’dan sonra Rus mühendisler tarafından geliştirilen en önemli güvenlik sistemi olduğuna dikkat çekmişti.


‘Kor tutucu’nun dört gemiyle aynı anda taşınarak Türkiye’ye getirileceğini aktaran Zoteeva, "Kor tutucu kabı, bizim mühendislerimizin geliştirdiği yeni bir Rus teknolojisi ve Fukuşima sonrası güvenlik tedbirlerinin en önemli unsuru. Bunu çeşitli metallerin alaşımından yapılmış dev bir tas gibi düşünün. Herhangi bir erimişuranyum kaçışı olursa o tasın içine girecek ve tas venüs çiçeği gibi kapanacak, uranyum orada hapsolacak. Bu nedenle toprağa ve suya sızma olmuyor, tamamengömülmüş oluyor. O nedenle herhangi bir risk yok. Eylül ayında bu kor tutucuyu reaktörün temeline monte etmeye başlayacağız” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Nisan 2019 Pazar 12:42
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Lübnanlılardan Ermenilere tepki, Türkiye’ye destek
    1. Lübnanlılardan Ermenilere tepki,..
    2. 2.Amatör Küme U19 Ligi sona erdi
    3. ETSO Başkanı Yücelik, TOBB GİK..
    4. “Irak’ta ciddi bir potansiyel görüyoruz”
    5. Yeni mesajlaşma uygulaması LAFF'ın..
    6. fizy 22’nci Liseler Arası Müzik..
    7. Bahar geldi mesire alanları doldu taştı
    8. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş:..
    9. 5. Uluslararası Hitit Koşusu yapıldı
    10. "Sağlıklı yaşam için bir nedenim var,..
    11. Başak borsası
    12. Elazığ’da traktör kazası: 1 ölü, 1..
    13. "Savunma Ar-Ge’mize de..
    14. Ege yaz meyve sebze sektörü 2019 için..
    15. Direksiyonda baygınlık geçiren sürücü,..
    16. Akkuyu NGS, en gelişmiş güvenlik..
    17. Afgan gencin şüpheli ölümü
    18. Ayağının üzerinden otomobil geçen genç..
    19. Bakan Çavuşoğlu Irak Başbakanı..
    20. Kasımpaşa ile Malatyaspor 4. randevuda
    21. Şahinbey’de asfalt sezonu başladı
    22. 104 yıl sonra aynı ruhla Çanakkale’de
    23. Hokeyin sultanları süper lige hızlı..
    24. Cedi Osman, Ankara’da gençlerle buluştu
    25. TBMM Başkanı Şentop, canlı yayında
    26. Derik zeytinyağı dünya markaları..
    27. Ailede iletişim tehdit altında
    28. Erzurumlu gençler tarihi mekanlara..
    29. Cüneyt Çakır dün sahada bugün VAR’da
    30. Sis Dağı’na giden yayla yolunu kardan..
    Hakan Fidan'dan sürpriz ziyaret! Geçtiğimiz günlerde gitmiş
    Hakan Fidan'dan sürpriz ziyaret! Geçtiğimiz günlerde gitmiş
    AK Partili Başkan'dan talimat: Kimse kullanamayacak
    AK Partili Başkan'dan talimat: Kimse kullanamayacak
    Karamollaoğlu: Yüksek oy alamadık, ama...
    Karamollaoğlu: Yüksek oy alamadık, ama...
    25 yıl sonra gelen itiraf! Büyük katliamda İsrail parmağı
    25 yıl sonra gelen itiraf! Büyük katliamda İsrail parmağı
    İmamoğlu'ndan kritik atamalar!
    İmamoğlu'ndan kritik atamalar!

    Günün Karikatürü

    28 Nisan 2019
    Erdoğan'dan SP liderine: Elimi sana öptürmem!
    Erdoğan'dan SP liderine: Elimi sana öptürmem!
    "Sokak sürpüntüsü"ne sert tepki! Funda Esenç'e soruşturma! Artık uçamayacak
    "Sokak sürpüntüsü"ne sert tepki! Funda Esenç'e soruşturma! Artık uçamayacak