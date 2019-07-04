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Akkuş’ta Organik Tarım ve Yayla Turizmi masaya yatırıldı

Ordu’nun Akkuş ilçesinde Belediye Başkanı İsa Demirci ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Celal Tezcan düzenlenen toplantıda 44 mahalle muhtarıyla bir araya geldi.

04 Temmuz 2019 Perşembe 18:47
Akkuş’ta Organik Tarım ve Yayla Turizmi masaya yatırıldı

Ordu’nun Akkuş ilçesinde Belediye Başkanı İsa Demirci ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Celal Tezcan düzenlenen toplantıda 44 mahalle muhtarıyla bir araya geldi. Akkuş’un ekonomik kalkınması, göçün azaltılması, turizm, tarım ve hayvancılığın yaygınlaştırılması konularının ele alındığı toplantıda karşılıklı istişare ve değerlendirmelerde bulunuldu.



"Belediyeciler olarak bizler tam bir ağrı kesici olmuş oluyoruz"


Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, "Belediyecilik sadece yol ve sudan ibaret değildir. Dolayısıyla belediyecilik Argan’ın yaylasındaki çobanımızdan da sorumlu, Çekiçoba Yaylası’na giden vatandaşımızdan da sorumludur. Hal böyle olunca belediyeciler olarak bizlerde tam bir ağrı kesici olmuş oluyoruz. Köylümüzün, vatandaşımızın ne talebi var ise onlara gücümüz nispetinde, imkanlarımız dahilinde yardımcı oluyoruz. Yeni yönetimden sonra, Büyükşehrimizin yönetim anlayışında bazı değişiklikler oldu" dedi.



"Göçü yavaşlatmanın çözümlerini ortaya koyalım"


Göç yavaşlatmanın çözümüne değinen Başkan Demirci, "Ordu yeni yönetimle sadece yolu, suyu değil, başka alanlara da girelim, yatırım yapalım, vatandaşımızın mutluluğuna katkı verelim, yerinde ikame etmesini sağlayalım, göçü yavaşlatmanın çözümlerini ortaya koyalım diyen bir anlayışa sahip. Büyükşehrimiz geniş çaplı ve uzman arkadaşlardan oluşan bir ekiple şuanda 19 ilçemizde tarama yapıyor. Bu ilçelerimizde ne yenilir, ne içilir, ne ekilir, ne biçilir, hangi ilçede hangi ürün daha randımanlı kaliteli olur, fındığın dışında alternatif neler olur bunlar üzerinde uzman arkadaşlarımız çalışıyor. Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Celal Tezcan’ın Başkanlığında gerçekleştireceğimiz istişaremizin ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.



"Ekonomi olmadan mutluluk ve refah sağlanamaz"


Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Celal Tezcan, "Biz bugün Ordu’yu masaya yatırıp, Akkuşu içine alıp Büyükşehirle beraber entegre olabilecek konularda ne yapılabiliri konuşacağız. Belediyenin görevleri içerisinde o şehrin mutluluğunu sağlamak önceliği vardır. Ekonomi olmadan mutluluk ve refah sağlanamaz. Dolayısıyla şehrin ekonomisini kalkındıramazsak, şehrin ekonomisini iyi bir yere getiremezsek geri kalırız. Bu anlamda muhtarlarımız bizlerin en büyük paydaşı, sizler seçilmişsiniz. Sizleri seçenlerin sizden beklentisi sadece su gelmesi, yollarının yapılması değil, aynı zamanda o köyün o mahallenin mutlu olması için ekonomik gelişmesini de sizden isterler ve isteyeceklerdir. Ordumuzda en çok göç veren ilçelerden birisi Akkuş, bizim buraya geliş sebebimiz hem sizlerle tanışmak, hem de bu süreçte Ordu’nun ekonomik büyümesini, potansiyellerini yukarı çıkarıp artık bu şehri Türkiye’de adı anılan, takip edilen, örnek alınan, takdir edilen bir şehir haline getirebiliriz" diye konuştu.



Akkuş Anadolu İmam Hatip Lisesi salonunda düzenlenen toplantıda, Akkuş Ak Parti İlçe Başkanı Ramazan Acar, Büyükşehir Muhtarlık İşleri ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkan Vekilli Zabit Yön, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Rahmi Çakar, daire amirleri ve muhtarlar yer aldı.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 18:47
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