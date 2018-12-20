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Akkök Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Dinçkök atandı

Akkök Holding Yönetim Kurulu Başkanlığına Raif Ali Dinçkök getirildi

20 Aralık 2018 Perşembe 12:51
Akkök Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Dinçkök atandı

İSTANBUL (AA) - Akkök Holding Yönetim Kurulu Başkanlığına Raif Ali Dinçkök atandı.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, temelleri 1952 yılında merhum Raif Dinçkök tarafından atılan, başta kimya, enerji ve gayrimenkul olmak üzere birçok sektörde faaliyet gösteren, Türk sanayisinin önde gelen gruplarından Akkök Holding’in Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine, Ali Raif Dinçkök’ün vefatının ardından 18 Aralık 2018 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla Raif Ali Dinçkök getirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkök Holding Yönetim Kurulu tarafından Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanan Raif Ali Dinçkök, şunları kaydetti:

“Bugün Türk sanayisinin lokomotif gruplarından biri olan Akkök Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmekten onur duyuyorum. Sevgili babam Sayın Ali Raif Dinçkök’ün gösterdiği yolda, tüm şirketlerimizle ülkemizin ekonomisine katkıda bulunmaya devam ederek yeni başarılara imza atacağımıza yürekten inanıyorum.”

1971 yılında İstanbul’da doğan Raif Ali Dinçkök, 1993 yılında Boston Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olduktan sonra Akkök Holding’te çalışmaya başladı. 1994–2000 yılları arasında Ak-Al Tekstil San. AŞ Satın Alma Bölümü’nde, 2000–2003 yılları arasında ise Akenerji Elektrik Üretim AŞ’de Koordinatör olarak kariyerine devam eden Raif Ali Dinçkök, Yönetim Kurulu Başkanlığı görevi öncesinde, Akkök Holding AŞ Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev aldı.

Raif Ali Dinçkök, Akmerkez GYO Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinin yanı sıra, başta Aksa Akrilik, Akiş GYO, Ak-Kim ve Gizem Frit olmak üzere çeşitli Akkök Holding şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkan Vekili, aynı zamanda, Akkök Holding şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri bulunuyor.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 12:51
  1. Akkök Holding
  2. atama

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