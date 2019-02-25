0553 313 94 23

Akkaya’ya çok amaçlı sosyal alan

Menteşe Belediyesi tarafından Akkaya Mahallesinde yapımı tamamlanarak halkın kullanımına sunulan çok amaçlı sosyal alanın açılışı yapıldı.

25 Şubat 2019 Pazartesi 12:04
Akkaya’ya çok amaçlı sosyal alan

Menteşe Belediyesi tarafından Akkaya Mahallesinde yapımı tamamlanarak halkın kullanımına sunulan çok amaçlı sosyal alanın açılışı yapıldı.


Sosyal alanın açılışını Akkaya halkı ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ile birlikte gerçekleştiren Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Menteşe’nin kırsal mahallelerine 18 adet sosyal alan kazandırdıklarını belirtti. Başkan Gümüş, “Göreve yaptığımız 5 yılda kentte ne varsa kırsalda da o olacak dedik. Üreticimizi köylümüzü destekleyen, onların yaşam konforunu arttıran projelere imza attık. Bu kapsamda 18 mahallemize içerisinde elektriği, suyu, mutfağı bulunan, vatandaşlarımızın düğün, nişan, sünnet, mevlit gibi etkinliklerde tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri, üstü uzay çatıyla kapatılmış sosyal alanlar inşa ettik. Yeni dönemde de halkımızla iç içe halkımız için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.


Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ise kırsal mahallelere yaptığı yatırımlar için Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş’e teşekkür etti.


Konuşmaların ardından sosyal alanın açılışı gerçekleştirildi. Açılış sonrasında Akkaya halkı Başkan Gümüş ve Başkan Gürün’e sevgi gösterilerinde bulunarak çalışmalarından dolayı teşekkür ettiler.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 12:04
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şehit yakınlarından 150 öğrenciye kitap ve kırtasiye yardımı
    1. Şehit yakınlarından 150 öğrenciye..
    2. Kıbrıs’ta liderler yeniden bir araya..
    3. Sivasspor'da Bursaspor mesaisi başladı
    4. ODTÜ’de ’Afetlere Karşı Engelleri..
    5. Guaido, Maduro karşıtı strateji için..
    6. "Kaliteli ve nitelikli sağlık..
    7. Galatasaray'dan sürpriz transfer..
    8. 15 Temmuz'da 'Tanklar ateş ede ede..
    9. İlkadım’da Cumhur İttifakı coşkusu
    10. Güney Kore'den skandal Venezuela kararı
    11. "Mısır’da her an ikinci bir 'Arap..
    12. İnternetten alınan bitkisel haplarla..
    13. Ünlü tarihçi Prof.Dr.Kemal Karpat son..
    14. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    15. Kalkan: "Firavunlaşan Sisi cuntasının..
    16. Kayserispor’un minik prensesleri
    17. Gabar’da hainlere büyük darbe
    18. Bakan Kasapoğlu: “Sincan Türkiye’nin..
    19. Günün ilk yarısında değer kaybeden..
    20. Komiser yardımcılarına Fetullah..
    21. Gümüşhane’de seçim güvenliği..
    22. Otoyolda otomobilin çarptığı..
    23. Sözeri: "Eski özgüvenimizi yakaladık"
    24. Hindistan’da sahte içkiden ölü sayısı..
    25. Bir annenin feryadı: “Çocuklarımı..
    26. Adana’da Okullararası Yıldızlar Masa..
    27. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç..
    28. Malatya’da 175 mahalle bekçisi göreve..
    29. Ahlat Merkez YBO, voleybolda il..
    30. Epilepsi hastası anne ve kızı 4 gündür..
    Kırkıncı Hoca'dan 'kafir devlet' tartışması: Rahatsız oldum
    Kırkıncı Hoca'dan 'kafir devlet' tartışması: Rahatsız oldum
    Kalp krizi geçiren Yusuf Kaplan yaşadıklarını anlattı: Ölümü gördüm
    Kalp krizi geçiren Yusuf Kaplan yaşadıklarını anlattı: Ölümü gördüm
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Cem Özer, Bediüzzaman Said Nursi ve İslam alimlerine küstah saldırı: M.Kemal'in 'kısa saçlı kızlar' sürecini tersine çevirdiler
    Cem Özer, Bediüzzaman Said Nursi ve İslam alimlerine küstah saldırı: M.Kemal'in 'kısa saçlı kızlar' sürecini tersine çevirdiler
    “Yeni parti” hakkında gündemi sarsacak yorum! “ABD AK Parti’ye alternatif yeni parti peşinde”
    “Yeni parti” hakkında gündemi sarsacak yorum! “ABD AK Parti’ye alternatif yeni parti peşinde”

    Günün Karikatürü

    24 Şubat 2019
    Herkes oturuyor zannediyordu! Gerçek şok etti
    Herkes oturuyor zannediyordu! Gerçek şok etti
    Korkutan uyarıyı yaptı: Yeni bir DAEŞ kuruluyor
    Korkutan uyarıyı yaptı: Yeni bir DAEŞ kuruluyor