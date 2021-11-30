  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi AKİTV TV'de müjdeyi verdi: Faizsiz sistem çalışmalarında sona gelindi
Ekonomi

AKİTV TV'de müjdeyi verdi: Faizsiz sistem çalışmalarında sona gelindi

AKİT TV Haber Koordinatörü Muharrem Coşkun'un sunduğu Kırmızı Masa programına konuk olan İslam İktisadı Uzmanı Prof. Dr. Servet Bayındır, faizsiz sistem için çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-30 17:06:00 - 2021-11-30 17:07:59

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi ve İslam İktisadı Uzmanı Prof. Dr. Servet Bayındır, AKİT TV'de yayınlanan Muharrem Coşkun'un sunduğu Kırmızı Masa programına konuk oldu.

Faizsiz sistem için çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu aktaran Bayındır, getirilecek sistem ile vatandaşların faize muhtaç olmadan her türlü ihtiyacını kolaylıkla karşılayabileceğini söyledi.

Bayındır, söz konusu düzenlemenin İslami açıdan da uygun olacağını sözlerine ekledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Alparslan Büyük Selçuklu 5. Bölüm Fragmanı yayınlandı!
Medya

Alparslan Büyük Selçuklu 5. Bölüm Fragmanı yayınlandı!

TRT 1'in sevilen dizisi Alparslan Büyük Selçuklu'nun 5. Bölüm 1. Fragmanı yayınlandı. Fragmandaki bir detay herkesi şaşıttı.
Otomobilde 'bekle gör' dönemi başladı! 30 bin araç ilandan kaldırıldı
Otomotiv

Otomobilde 'bekle gör' dönemi başladı! 30 bin araç ilandan kaldırıldı

Koronavirüs pandemisi ve beraberinde gelen çip krizi nedeniyle otomobil üretiminin sekteye uğraması otomobil piyasasını hareketlendirdi. Uzm..
Bölgede felaket! Arap Koalisyonu duyurdu… Füze depoları vuruldu
Gündem

Bölgede felaket! Arap Koalisyonu duyurdu… Füze depoları vuruldu

Yemen'de meşru hükümeti destekleyen Arap Koalisyonu Sana'da Husilere ait füze depolarını vurdu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay