Akit’ten Gazzeli yaralılara destek

Gazze'deki abluka 12. yılında. Abluka altındaki Gazze halkı sağlıktan barınmaya, eğitimden gıdaya kadar pek çok temel ihtiyacını karşılayamıyor. Şimdi Gazze halkına desteğimizi yinelemenin zamanı!

2006 yılından beri Gazze’de ambargo ve abluka devam ediyor. Gazze’ye elektrik verilemiyor, hastaneler düzgün çalışamıyor. Sanayi işlemiyor. Şu anda 4 binden fazla acil ameliyat bekleyen hasta var. İlaç yok, tıbbı malzeme yok. 12 yıldır insanlar işgalci İsrail devleti baskısı ve saldırıları altında yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor. Gazze adeta açık bir cezaevi. İnsanlar sessizce katledilmeye devam ediyor. Dünya sessiz… İsrail saldırıları sonucu insanlar, ya hayatlarını kaybediyor ya da sakat kalıyorlar.

Toplam hedef bin

İHH İnsani Yardım Vakfı da geliştirdiği projelerle Büyük Dönüş Yürüyüşü’nde yaralanan Gazzeli mağdurlara hayırseverlerin desteklerini ulaştırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Akit Medya Grubu’nun destekleri ile başlatılan Gazze’ye tekerlekli sandalye yardımı projesinin ilk etap dağıtımları gerçekleştirildi. Proje tamamlandığında bin Gazzeli yaralı, tekerlekli sandalyesine kavuşmuş olacak.

Gazze’de Engelleri Kaldır!

Hayırseverler, tanesi bin 500 TL’ye mal olan tekerlekli sandalye projesine destek olmak için tüm operatörlerden SANDALYE yazıp 3072’ye SMS göndererek 5 TL bağışta bulunabiliyor.