Akit'in nafaka haberi gündem oldu

Gazetemiz Akit’in manşet haberleriyle gündem haline getirdiği ve AK Parti hükümetinin çözüm için yeni bir düzenleme hazırladığı süresiz nafaka ile ilgili ‘feminazi’ler yalan yanlış bilgilerle karalama kampanyasına başladı. Sözde kadın STK’ları ve Cumhuriyet gazetesi, süresiz nafaka zulmü üzerinden boşanmalara sahip çıkacak kadar yüzsüzleşti.

ÇAMUR GAZETESİNDEN ‘BOŞAN KAZAN’ HABERİ

Türk Medeni Kanunu’nda 1988 yılında yapılan değişiklikle süresiz hale getirilen ve ayrılan çiftlerin bir daha yuva kurmasını büyük oranda önleyen nafaka uygulamasının değiştirilmesi için Adalet Bakanlığı tarafından yapılan düzenleme, aile düşmanlarını rahatsız etti. Gayrı milli yayınlarıyla bilinen Cumhuriyet gazetesi, 16 Nisan’da yayınladığı “AKP’den ‘Boşanma evinde otur’ yasası!” başlıklı haberde süresiz nafakaya destek çıktı, aile kurumuna kin kustu. Süresiz nafakanın aile birliğini bozma amacı taşıdığı ve kadınları boşanmaya sürüklediğinin adeta itiraf edildiği Cumhuriyet haberinde “Gerici ve muhafazakar yayın organlarının kampanyaya dönüştürdüğü ‘Müebbet nafaka bitsin’ kampanyası sonuç vermek üzere. Bakanlık, kadınlara ömür boyu nafakayı kaldırmaya hazırlanıyor” denildi.

MÜEBBET ZULME FEMİNAZİ DESTEĞİ

Cumhuriyet’teki habere demeç katkısı ise CHP’nin arka bahçesi olan Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu’ndan (TKDF) geldi. ‘Feminazi’ akımının sürdürücülerinden olan TKDF’nin başkanı Canan Güllü, süresiz nafaka uygulamasını sahiplendi, kadınlara ‘boşanma’ çığırtkanlığı yaptı. Çalışmanın kadınların boşanma davası açmasını engellemek için gündeme getirildiğini öne sürerek açıkça çarpıtma yoluna giden TKDF Başkanı Güllü, “Tamamen boşanmaların önüne geçmek için yapılmış bir şey. Kadına, ‘Boşanma, sana nafaka vermem ha!’ demektir bu. ‘Vermezsen verme’ deme lüksümüz yok” dedi. Güllü, “Hükümet ne yapıyor? Kadına, ‘Boşanma’ diyor. Önce cinsel istismar yasa tasarısı, şimdi de kadınları zorla evliliğe mahkum etme çabası. Cin şişeden çıktı artık. Kabul etmiyoruz. Yeter!” ifadelerini kullandı.

MOR ÇETE DEVREDE

Boşanmış erkeklere ‘ömür boyu SGK’ muamelesi yapan, ödeyememe durumunda hapisle cezalandıran süresiz nafaka uygulamasını Mor Çete de savundu. Mor Çatı Vakfı’nın uzantılarından Kadın Meclisleri Platformu’nun sosyal medya hesabı üzerinden yayınlanan açıklamada düzenleme çarpıtıldı, ‘boşanma’ vurgusu yapıldı. Feminizmi kadın hakları savunuculuğu olarak değil de ‘aile birliğini bozma akımı’ olarak uygulayan Kadın Meclisleri’nin açıklamasında, “Kadınları iş hayatından ve ekonomiden dışarıda tutmaya çalışanlar şimdi de aldıkları nafakaya göz dikiyorlar. Boşanan kadınlar için hak olan nafakayı kısıtlayamazsınız. Boşanmak istediği için öldürülen kadınlar varken meclisin görevi boşanmaları kolaylaştırmaktır” denildi.

ZULÜM UYGULAMASI

Boşanan erkeğin eski eşine ömür boyu yüksek miktarlarda nafaka ödemesini öngören süresiz nafaka uygulaması; nafaka alan kadının bu haktan faydalanabilmek için bir daha evlenmemesine, nafaka ödeyen erkeğin ise ömrü boyunca ödemek zorunda kaldığı nafakanın mali külfetinden dolayı yeni yuva kuramamasına neden oluyor. “Yoksulluk nafakası” adı altında uygulanan süresiz nafaka, 1988’e kadar 1 yıldı. 4 Mayıs 1988’de Türk Medeni Hukuku’nda yapılan değişiklikle eski eşe ödenen nafaka süresi, ömür boyu olarak standartlandırıldı. Geçirilen ömür boyu nafaka yükümlülüğü onbinlerce insanı mağdur etti.

GÜNDEMİ AKİT BELİRLEDİ

30 yıllık ‘müebbet zulüm’ olan süresiz nafaka uygulamasının aile bireyleri üzerindeki olumsuz etkilerini Akit ön plana çıkardı. Aile birliğini öncüleyen Akit, 14 Kasım 2017’de “Süresiz nafaka zulme dönüştü” manşetiyle mağdurların sesi oldu. Ulusal basında bir ilk olan bu haberin ardından 16 Kasım 2017’de “Bu kanunlar cinnete davet!” manşetiyle çıkan Akit, süresiz nafaka gibi yanlış hukuki uygulamaların toplumda oluşturduğu travmaya dikkat çekti. Akit, süresiz nafaka ve 6284’ün bilançosuna ilişkin “Kadın cinayetleri 6 yılda 4 kat arttı”, “10 yılda 1.2 milyon çift boşandı”, “Genç nüfus eriyor” manşetlerini yayınladı.