Akit’e sürpriz ziyaret

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Akit Medya Grubu’nun Küçükçekmece’deki Genel Merkezi önemli konuklara ev sahipliği yaptı. AK Parti’nin kurduğu 59. Hükümette Sanayi ve Ticaret Bakanlığı görevini yürüten Ali Coşkun, 56. Hükümette Ulaştırma Bakanı olarak görev yapan ve halen Maliye Bakanlığı Müsteşarlığı görevini yürüten Hasan Basri Aktan, Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve Kemaliye Kültür ve Kalkınma Vakfı (KEMAV) Başkanı İsmail Yücel ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Mustafa Aydınalp, İcra Kurulu Başkanımız Mustafa Karahasanoğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu. Türkiye’nin bu günlere gelmesinde büyük pay sahibi olan Coşkun ve beraberindeki heyet, Karahasanoğlu tarafından ağırlandı. Oldukça hoş bir ortamda geçen ziyarette, güncel meseleler ele alındı ve birçok konuda fikir alışverişinde bulunuldu. Ziyaret akabinde, Karahasanoğlu’na nezih bir hediye takdim eden mümtaz şahsiyetler, samimi ev sahipliklerinden dolayı da teşekkürlerini sundu. Mustafa Karahasanoğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek esenlikler diledi.