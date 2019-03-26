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Akit yazdı, nakil gerçekleştirildi

Sivas mazlumu Belkavi’nin sesine kulak verildi... Mazlumlara ‘iyi ki Akit var’ dedirten bir gelişme daha yaşandı. Ağır sara hastası olmasına rağmen 25 yıldır özgürlüğünden mahrum bırakılan Sivas mazlumu Faruk Belkavli’nin ailesine yakın cezaevine nakil talebi gerçekleşti. Belkavli’nin, Akit’in haberinin ardından ilk sevk tercihi olan Kayseri T Tipi Cezaevi’ne naklinin sağlandığı belirlendi.

26 Mart 2019 Salı 09:20

Ağır sara ve anksiyete hastasıFaruk Belkavli’nin demir parmaklıklar arkasındaki feryatları duyulmaya başlandı. Yıllardır ailesinden kilometrelerce uzaklıktaki Kırşehir Cezaevi’nde tutsak edilen Sivas mazlumu Faruk Belkavli’nin Sivas’a daha yakın bir hapishaneye sevk talebi Akit’in haberlerinin ardından gerçekleştirildi. Belkavli’nin, beraberindeki diğer Sivas tutuklusu Erkan Çetintaş ile birlikte Kayseri Cezaevi’ne nakledildiği bildirildi.

Provokasyonla tutuşturulan ateş hâlâ mazlumları yakıyor

Şeytan Ayetleri isimli İslam’a küfür kitabını yazdıktan sonra provokasyon için Sivas’a giden ateist Aziz Nesin’in tahrikleriyle Madımak Oteli’nde yaşanan acı hadisenin ardından birçok mazlum, suçu sabit olmaksızın cezaevlerine doluşturulmuştu. 1993’te tutuklanan, aradan geçen 25 yıldır hapishanelerde tutulan, kamuoyunda “Sivas mazlumları” olarak bilinen tutuklular arasında Faruk Belkavli de yer alıyor. Sara, anksiyete bozukluğu, şizofreni gibi ağır hastalıkları bulunan ve ilaçlarla ayakta durabilen Faruk Belkavli hem özgürlüğünden hem de sağlığından mahrum olarak kaldığı cezaevinde uzun süredir ailesiyle görüşemiyordu. Kırşehir E Tipi Cezaevi’nde tutulan Belkavli, 2.5 yıldır Sivas’a yakın bir cezaevine nakledilmek ve ailesiyle görüşebilmek için Kayseri, Tokat ve Kırıkkale’ye sevk yazıları yazıyordu.

Geciken karar Akit’in haberi sonrası geldi

Sivas mazlumu Belkavli’ye uygulanan ‘sevk işkencesi’ sonunda bitirildi. Gazetemiz Akit’in 23 Şubat’ta “Sivas mazlumunun çilesi bitmiyor” manşetiyle gündeme taşıdığı problem, Adalet Bakanlığı kararıyla çözüldü. Edinilen bilgilere göre Faruk Belkavli, Kırşehir E Tipi Cezaevi’nden Kayseri T Tipi Cezaevi’ne sevk edildi. Belkavli’nin sevk işlemi 14 Mart Perşembe günü gerçekleştirildi. Sevk zulmünü sona erdiren kararla birlikte Belkavli artık anne ve babası ile görüşebilecek.

Belkavli ile birlikte bir mazlum daha...

Akit’in haberi sonrası alınan kararda, Belkavli ile birlikte bir diğer Sivas mazlumu daha Kayseri’ye nakledildi. Faruk Belkavli gibi bir diğer Sivas tutukluları arasında yer alan Erkan Çetintaş da Kayseri Cezaevi’ne sevk edildi. Demir parmaklıklar arkasını Medrese-i Yusufiye’ye dönüştüren Erkan Çetintaş, Kayseri’de Belkavli’nin koğuş arkadaşı olacak.

Tahliye bekliyor

Sara, anksiyete bozukluğu, şizofreni gibi ağır hastalıkları bulunan ve ilaçlarla ayakta durabilen Faruk Belkavli’nin tahliye edilmesi gerektiği yönündeki çağrılar ise henüz karşılık bulmuş değil. Belkavli’nin “Cumhurbaşkanı Affıyla” tahliye edilmesi çağrısını kamuoyu gündemine taşıyan duyarlı işadamı Doğan Kasadolu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a dilekçe yazmıştı. Musevi asıllı Kasadolu’nun dilekçesinde, “Şahsımın ve çevremin bu hukuk zulmünden çektiğimiz ızdırabı başka vatandaşlarımızın da çekmemesi için epilepsi hastası Faruk Belkavli olayını huzurunuza sunmayı bir vatandaşlık görevi olarak kabullendim” denilmişti.

Aylarca anne babasına hasret kaldı

Çeyrek asrı aşan süreyle cezaevinde tutulan sara hastası Faruk Belkavli, yaşadığı mağduriyetleri Akit’e yazdığı mektupla anlatmış, anne ve babasının uzaklık ve ilerleyen yaşlarından dolayı ziyaretine gelemediklerini, hesabına para dahi yollayamadıklarını ve Sivas’a yakın cezaevlerine nakil talebinin 2.5 yıldır reddedildiğini söylemişti. Gazetemiz Akit, ‘sevk işkencesi’ni 23 Şubat’ta “Sivas mazlumunun çilesi bitmiyor” manşetiyle gündeme getirmişti. Belkavli’nin mektubunda şu yürek dağlayan satırlar yer almıştı: “10 yaşından beri Sara Epilepsi, anksiyete şizofreni hastalıklarım var. Epix, Depakin ve anksiyete ilaçları alıyorum. Annem ve babam 79 yaşındalar, hastalar. Artık onlar da eskisi gibi ziyaretime gelemiyorlar. Babam daha hesabıma para yatıramıyor. Hastalığımdan dolayı herkes beni terk etti. Şu anda Kırşehir Cezaevi’nde çok mağdurum. Aileme yakın olan Kayseri T Tipi, Tokat T Tipi, Kırıkkale F Tipi cezaevlerine de gidemiyorum. 2,5 senedir devamlı sevk yazısı yazdım. Adalet Bakanlığı’ndan ret geldi. Dışarıda çevrem de yok ki sevkimle ilgilensinler. Ne olur benim ile sizler alakadar olunuz. Bütün dualarım Akit Gazetesi çalışanlarının üzerine olsun...

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 09:20
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  11. Şeytan Ayetleri
  12. İslam
  13. ateist Aziz Nesin
  14. Sivas mazlumları
  15. şizofreni
  16. Kırşehir E Tipi Cezaevi
  17. Sivas mazlumu Belkavli
  18. sevk işkencesi
  19. Adalet Bakanlığı
  20. Medrese-i Yusufiye
  21. anksiyete bozukluğu
  22. Musevi asıllı Kasadolu

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