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Akit yazdı çocuk haczinde araç rantına son verildi

Hukuki uygulamaların yol açtığı aile dramlarını ısrarcı haberleriyle gündeme taşıyan Akit, bir yanlışa daha engel oldu. Her ay birçok masraf sonucu çocuğunu haczederek görebilen babalara yönelik icra memurlarının “ATGV otomobiliyle gidilecek, onun parasını da ödeyeceksin” dayatması, Akit’in haberinin ardından sona erdi.

01 Mayıs 2019 Çarşamba 09:18
Akit yazdı çocuk haczinde araç rantına son verildi

İnsanlık ayıbı olarak babalara yaşatılan “çocuk haczi” uygulaması sırasında Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı’nın araç dayatması, Akit’in haberinin ardından son buldu. Akit’e teşekkür eden Çocuk Hakları Derneği Başkanı Ali Selman Işık, “Aynı şekilde çocuk haczi denen insanlık dışı uygulama da bir gün tarihe karışacaktır” dedi. Yayına başladığı 12 Eylül 1993’ten bu yana daima Hakk’ın, haklının ve hakikatin tarafında olan Akit, bir yanlışın daha sona ermesini sağladı. Boşanan çiftlerden çocuğun velayetini alamayan tarafın yavrusuyla haftada bir görüşme hakkını, çocuğunu “haczederek” gerçekleştirebildiği “Çocuk Haczi” uygulamasındaki işlemlere düşen rant gölgesi, Akit’in haberinin ardından sona erdirildi. 18 Nisan’da “Çocuk haczinde yeni rant kapısı” haberiyle gündeme taşıdığımız ‘ATGV aracı' dayatması, Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı’nın (ATGV) tebligatıyla tarihe karıştı.

Bir imzayla bitti

Her ay birçok masraf sonucu çocuğunu haczederek görebilen babalara yönelik icra memurlarının “ATGV otomobiliyle gidilecek, onun parasını da ödeyeceksin” dayatması hakkında harekete geçen Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı, konuya ilişkin 29 Nisan’da tebligat yayınladı. 2019/23 sayılı tebligatta, “Araçların görev yaptığı tüm adliyelerde icra müdürlükleri tarafından yapılan çocuk teslimi işlemlerinden araç ücreti alınmayacaktır” ifadelerine yer verildi. ATGV Keşif İcra Araçları İktidadi İşletme Müdürü Hüseyin Bozer imzasıyla yayınlanan kararda, herhangi bir suistimale meydan verilmeyecek şekilde tüm personelin konu hakkında başşöförler tarafından bilgilendirilmesi istendi. Çocuk haczinde ATGV aracı dayatmasına son veren tebligat, Türkiye genelindeki tüm adliye başşöförlerine ulaştırıldı.

İyi ki Akit var

ATGV otomobili dayatmasını değerlendiren Çocuksuz Bırakılan Babalar ve Çocuk Hakları Derneği Başkanı Ali Selman Işık, Akit’e teşekkür ederek şu sözleri kullandı: “Haklı davamıza inandığınız için Akit ailesine gönülden teşekkür ederiz. Haberinizde, vakıf araçlarının resmi dairelerde hizmetlerine karşılık ücret almaması gerektiğinin üzerine basılmıştı. ATGV, gazete haberinizden sonra düğmeye bastı ve çocuk haczinde araç ücretini kaldırdı. Türkiye genelinde alınan bu karar, çocuk icrası masraflarını bir nebze olsun azaltacaktır. İnanıyorum ki çocuk haczi denen insanlığa sığmayan uygulama da bir gün bu şekilde tarihe karışacaktır. Zafer inananlarındır.  Bu zafer çocuklarımıza armağan olsun.

ATGV aracı konusunda bizzat mağdur olduğunu vurgulayan Çocuk Hakları Derneği Başkanı Ali Selman Işık, “Sırf ATGV aracı ödemesine karşı çıktığım için çocuğumla görüşmesi engellenen babalardan sadece bir tanesiyim. Niğde’de vuku bulan ve şahsımın yaşadığı olayda halen savcılık soruşturması devam ettiği gibi, somut bir adım atılmamıştır. Niğde Cumhuriyet Savcılarımızın,  yaşamış olduğum bu hukuksuzlukla ilgili somut adım atmasını bekliyoruz. İnanıyorum bir gün Aile Bakanımız ve Adalet Bakanımız, biz mağdurları muhatap alıp çözüm önerilerimizi dinleyecek ve çocuk haczi ayıbını tamamen sonlandıracaklardır” şeklinde konuştu.

Araç dayatmasını böyle gündeme getirmiştik

Evladını görmek isteyen aile fertlerine yaşatılan çocuk haczi utancının, ‘ATGV aracı' dayatmasıyla şiddetlendiğini ortaya çıkaran Akit, konuyu 18 Nisan’da “Çocuk haczinde yeni rant kapısı” haberiyle gündeme taşımıştı. Haberde, ATGV aracı dayatmasının, Vakıflar Müdürlüğü ve İzmir 9. İcra Hukuk Mahkemesi’nin çeşitli tarihlerde verdiği kararlara aykırı olduğu gün ışığına çıkarılmıştı. Çocuk Hakları Derneği Başkanı Ali Selman Işık, yaptığı haberler için Akit’e teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 01 Mayıs 2019 Çarşamba 09:18
  1. Niğde
  2. çocuk haczi
  3. Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı
  4. Akit
  5. Çocuk Hakları Derneği Başkanı Ali Selman Işık
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  9. ATGV Keşif İcra Araçları İktidadi İşletme Müdürü Hüseyin Bozer
  10. ATGV otomobili
  11. Vakıflar Müdürlüğü
  12. İzmir 9. İcra Hukuk Mahkemesi

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