Akit vatandaşa 'tanzim satışları' sordu: İşte kuyrukta bekleyenlerin yorumu!

Taha Emre ÖZDEMİR ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve belediyelerin aracılığıyla kurulan 'tanzim satış noktaları'na vatandaş yoğun ilgi gösteriyor. Zam fırsatçıları yüksek sebze ve meyve fiyatları ile tüketiciyi bunaltırken 'maliyetine satışlar' vatandaşları rahatlattı. Tanzim satış noktalarının kurulması ile zamlar birçok market ve pazarlarda da geri çekildi.

Fiyatlar yarı yarıya düştü

İlk etapta İstanbul için 50, Ankara için de 30 noktada faaliyete geçen 'tanzim satış noktaları'nda; patatesin kilosu 2 liradan, domates 3 liradan, patlıcan 4.5 liradan, uzun süredir fiyatı nedeni ile tartışma konusu olan kuru soğan 2 liradan, biber 6 ve salatalık da 4 liradan tüketiciye sunuluyor.

Provakatörler iş başında

Ellerinde cep telefonu ile kameralarını açarak provokasyon çıkartmak isteyenler ise amaçlarına ulaşamıyor. Ucuz sebze satışı yapılan noktalarda oluşan kuyrukları bahane eden provokatörler, sırada bekleyenler tarafından tepki ile karşılanıyor.

Peki vatandaş 'Tanzim satış noktaları' hakkında ne düşünüyor? Akit Soruyor ekibi Ankara'da bir 'tanzim satış noktası' önünde vatandaşa mikrofon uzattı. Hemen herkes ucuz sebze alabilmenin mutluluğunu yaşarken bazıları da; "İnşallah kuyruklar da azalır ve uygulama daha çok semte yayılarak ulaşım açısından da kolaylıklar sağlanır" diyerek taleplerini aktardılar.