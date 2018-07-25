Akit vatandaşa mikrofon uzattı! "Biz ona bedelli değil paralı askerlik diyoruz"
Bedelli askerlik ile ilgili yasal düzenleme, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Buna göre ;25 yaş ve üzeri erkekler, 15 Bin TL bedel ve 21 günlüktemel eğitimle askerlik hizmetini yapmış sayılacak. Peki vatandaş Bedelli Askerlik Yasası’nı destekliyor mu?25 Temmuz 2018 Çarşamba 19:14
TAHA EMRE ÖZDEMİR / YENİAKİT.COM.TR
Yeniakit.com.tr TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçen Bedelli Askerlik Yasasını vatandaşa sordu. Mikrofon uzattığımız birçok kişi, verilecek paranın ülke bütçesine katkı sağlayacağını düşünerek yasayı desteklediğini ifade etti. Ancak tam tersini düşünenlerde vardı.
Onlardan birisi 20 yaşındaki Mehmet Altın. Altın’a Bedelli Askerlik Yasası’nı sorduğumuzda şu yanıtı verdi:
"Askerliğin bir bedeli olmaması gerekiyor. Olsa bile bunun karşılığı para değil, canımız kanımız olmalı. Para ile askerliğe ben karşıyım abi."
"Bedelli Askerlik Yasası’nı destekliyor musunuz?" diye sorduğumuz Ali İhsan isimli vatandaş ise; "Valla biz bedelli askerlik demiyoruz ona. Biz paralı askerlik diyoruz. Bedeli ödeyen gazilerimiz, şehitlerimizdir’’ dedi.
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