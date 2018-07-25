Akit vatandaşa mikrofon uzattı! "Biz ona bedelli değil paralı askerlik diyoruz"

TAHA EMRE ÖZDEMİR / YENİAKİT.COM.TR

Yeniakit.com.tr TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçen Bedelli Askerlik Yasasını vatandaşa sordu. Mikrofon uzattığımız birçok kişi, verilecek paranın ülke bütçesine katkı sağlayacağını düşünerek yasayı desteklediğini ifade etti. Ancak tam tersini düşünenlerde vardı.

Onlardan birisi 20 yaşındaki Mehmet Altın. Altın’a Bedelli Askerlik Yasası’nı sorduğumuzda şu yanıtı verdi:

"Askerliğin bir bedeli olmaması gerekiyor. Olsa bile bunun karşılığı para değil, canımız kanımız olmalı. Para ile askerliğe ben karşıyım abi."

"Bedelli Askerlik Yasası’nı destekliyor musunuz?" diye sorduğumuz Ali İhsan isimli vatandaş ise; "Valla biz bedelli askerlik demiyoruz ona. Biz paralı askerlik diyoruz. Bedeli ödeyen gazilerimiz, şehitlerimizdir’’ dedi.