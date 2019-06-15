AKİT TV'den kamuoyuna duyuru!

Akit Medya Grubu, Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan'ın cuma namazı çıkışı 4 kişi tarafından saldırıya uğramasının ardındandan bir açıklama yaptı.

Açıklama şu şekilde:

Akit TV'de program yorumcusu, aynı zamanda Akit Gazetesi Haber Müdürü olan Murat Alan'ın, Silivri ve Sincan Cezaevlerinde yatan Fetöcü askerlerle ilgili yaptığı açıklamaları, Kemalist-Fetöcü birtakım karanlık odalarca bilinçli ve kasıtlı şekilde çarpıtılmış ve şu an milletin özlediği ve takdir ettiği TSK'nın şerefli mensuplarına yönelik olarak söylenmiş gibi gösterilmiştir. Bu çarpıtmaların ve hedef göstermenin neticesinde; 14 Haziran 2019 Cuma günü, Murat Alan'a, 6 yaşındaki çocuğunun yanında hain bir saldırı gerçekleşmiştir.

Sosyal medya mecralarında, internet sitelerinde, medya organlarında, Akit Medya’ya yapılan hakaret, hedef gösterme ve linç kampanyaları sonucunda; Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan'a, Cuma namazına giderken yapılan saldırıyı kınıyor, olayın takipçisi olacağımızı bildiriyoruz.

Hakikatin peşinde, çetelere, karanlık odaklara ve terör örgütlerine karşı cesur duruşunuzdan taviz vermeden yolumuza devam edeceğiz.

Başta Fetullahçı terör örgütü ve PKK olmak üzere terör örgütlerine karşı verdiğimiz mücadelemizin yılmadan devam edeceğini, TSK'nın sınır gerisinde ve sınır ötesinde terör örgütlerine yönelik yaptığı bütün operasyonlarda yanında olduğumuzu kamuoyuna saygı ile duyuruyoruz.

Akit Medya Grubu