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Akit TV'de yayınlanan Seyir Defteri gündemi değerlendiriyor

Çarşamba akşamları Akit TV'de ekranlara gelen Seyir Defteri'nde bu hafta Suriye'de yaşanan olaylar değerlendirilecek.

05 Eylül 2018 Çarşamba 15:10
Akit TV'de yayınlanan Seyir Defteri gündemi değerlendiriyor

Seyir Defteri, bu hafta Doğu Akdeniz’de Rusya ve Amerika’nın sayılarını artırdığı savaş gemileriyle Suriye’nin geleceğine yönelik etkilerini tartışmaya açıyor.

Cuma günü Tahran’da Rusya ve İran’la gerçekleştireceği Suriye zirvesinde Türkiye’nin talep ve kaygıları nasıl karşılık bulacak?

İdlip’e yönelik saldırı hazırlıkları yedi yıldır süren kanlı savaşın sonunu mu getirecek yoksa bölgeye yayılma eğilimi taşıyan daha büyük bir savaşı mı tetikleyecek?

Seyir Defteri’nde bu hafta Kenan Alpay soracak Suriye Ulusal Koalisyonu eski Başkanı Dr. Halid Hoca, Yeni Akit Gazetesi Yazarı Muharrem Güneş ve Gazeteci-Yazar Musa Üzer cevaplayacak

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 15:10
  1. Seyir Defteri
  2. Akit TV
  3. Kenan Alpay
  4. Dr. Halid Hoca
  5. Muharrem Güneş
  6. Musa Üzer

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