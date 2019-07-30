Akit TV'de ses getirecek belgesel - Canlı Yayın
Anadolu'ya sığınan mültecilerin öyküsünü anlatan Mülteci ve Göçmen Limanı Anadolu belgeseli...30 Temmuz 2019 Salı 20:16
Anadolu hiçbir zaman insanlığa sırtını dönmedi. Ölümden ve yokluktan dolayı yuvalarını bırakıp Anadolu'ya sığınan Müslümanların dramı... www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
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