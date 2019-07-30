Akit TV'de ses getirecek belgesel - Canlı Yayın Anadolu'ya sığınan mültecilerin öyküsünü anlatan Mülteci ve Göçmen Limanı Anadolu belgeseli...

Anadolu hiçbir zaman insanlığa sırtını dönmedi. Ölümden ve yokluktan dolayı yuvalarını bırakıp Anadolu'ya sığınan Müslümanların dramı...

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