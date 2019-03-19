Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"

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Akit TV'de 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve şehitlerimizin anısına yayınlanan 'Destan 1915' belgeselinde çarpıcı tespitlere yer verildi.

Muharebe sırasında Yarbay rütbesinde olan M. Kemal'in merkeze konulmasına dikkat çekildiği belgeselde, 400 yarbaydan bahsedilmezken Esat Paşa, Cevat Paşa, Selahattin Adil Paşa gibi kahraman komutanların görmezden gelindiği vurgulanırken Çanakkale'deki bazı tarihi bilgilerin üzerinin kapatıldığı belirtildi. Belgeselde Çanakkale Zaferi'nin mitoloji haline dönüştürüldüğünü ve Enver Paşa ve M. Kemal'in kahramanlaştırmak için kullanıldığı tespitlerine yer verildi.

İttihatçılar tarafından 'Çanakkale mitolojisi' üretildi

Belgeselde görüşlerini ifade eden yazarımız Abdurrahman Dilipak, Mehmetçiğin büyük fedakarlıklarda bulunduğunu belirtirken bu savaşın kullanıldığı yorumunda bulundu. Enver Paşa'yı parlatmak için mitoloji haline getirildiğini vurgulayan Dilipak "Bireysel planda baktığımızda gerçekten çok değerli subaylar ve muhteşem bir askerimiz var. Bununla övünebilirsiniz. Ama savaşın hikayesi bundan ibaret değil. Sonuçta bu zafer denilen hikayeyi uyduran İttihat Terakki'nin kendisi. Enver Paşa'yı tekrar kahramanlaştırmak için bir Çanakkale mitolojisi üretildi. M. Kemal daha sonra bu rolü üstlendi." değerlendirmesinde bulundu.

"Çanakkale geçilmez idiyse, Mondros neden imzalandı?"

"Çanakkale geçilmez" sözüne dikkat çeken Dilipak, "Eğer Çanakkale geçilmez idiyse, Montros Mütarekesi'ni niye imzaladınız? Sormazlar mı? Hem madden hem manen... Sadee askeri olarak değil, siyasi ve sosyal olarak işgal edildik. Çanakkale bu işin bahçe kapısıydı. Harimi İsmetimizin kapısı nerede açılıyordu? Hilafetin kapısı. Hilafetin kapısına tekme vurup girdiler mi içeri? Çanakkale'yi de geçtiler mi? Aslında bu sarayın hazine dairesi neresiydi? Mekke, Medine, Kudüs ve Necef... Necef'in nerede olduğunu bilirler mi bunlar? Mekke, Medine, Kudüs, Necef, Kerbela işgal edildi mi? İstanbul işgal edildi mi? Onun için Çanakkale'yi, Çanakkale'den ibaret görmemek gerekir." ifadelerinde bulundu.

M. Kemal'i emir komuta eden kahraman kumandanlar yok sayıldı

Çanakkale Deniz Savaşları'nın 18 Mart 1915'te zaferle sonuçlandığı belirtilirken Yarbay M.Kemal'in 25 Nisan 1915'te kara savaşlarına katıldığı ifade edildi.

Denizci olmadığını söyleyen Akit TV Haber Koordinatörü Muharrem Coşkun, "Ders kitaplarında herkesi hak ettiği yere oturtmalıyız. 400 yarbay, 600 Alman subay var ve onlarca Osmanlı paşası var. Tüm bunların yanında hiçbirinin adını geçirmeden sadece bir yarbay üzerinden tarihi anlatmaya çalışırsanız, bu defa sorgulanmaya başlanır. Mesela bunu birinin izah etmesi gerekir; M. Kemal denizci değildir. Kendisi de bunu diyor zaten. M. Kemal karacıdır, piyadedir bir defa. Çanakkale savaşlarına da 25 Nisan 1915'te katılmıştır. Peki nasıl oluyor da, 18 Mart Zaferi'ne katılmayan ve katkısı olmayan bir figürle bu zaferi anlatır ve kutlarız. Peki asıl zaferin kahramanlarını nasıl hatırlamayız? Bu diğer kahramanlarımıza haksızlık değil midir?" dedi.

"Toplama baktığımızda, Çanakkale zafer değil trajedi"

Çanakkale Savaşlarında Mehmeçiğin alnının akıyla çıktığını belirten Muharrem Coşkun, "Mehmetçiğin verdiği fedakarlık takdire şayandır ve hakikaten bir zaferdir. Yalnız şöyle değerlendirmek gerekiyor: Ben savaşları maça benzetirim. Maçın içerisinde çok iyi oynayabilirsiniz. Ama oyunun sonunda skor önemlidir. Kaybettiniz mi, kazandınız mı? Çanakkale'de Mehmetçik alnının akıyla çıkmıştır. Mehmetçik ve Osmanlı açısından zafer sayılabilir. Ama totale baktığınızda, Birinci Dünya Savaşı'nı nasıl kaybettiysek, daha sonraki gelişmeler Çanakkale'nin de aslında anlatıldığı gibi büyük bir zafer değil, bir trajedi olduğunu gösteriyor bize." ifadelerinde bulundu.

"Cumhuriyet sonrası Çanakkale Ruhu, imha edilmeye çalışıldı"

Çanakkale'nin Cumhuriyet dönemi sonrası geçildiğini vurgulayan Coşkun,"Çanakkale'de Mehmetçik, Hilafet makamı, Payitaht ve İslam Sancaktarlığı için koşa koşa gitmiş kanını dökmüştür. Ve bu uğurda anadan, yardan, sıladan vazgeçmiştir. Hani diyoruz ya Çanakkale ruhu... Cumhuriyet sonrası ise maalesef bu ruhu imha yönünde adımlar atılmıştır. İşte sıkıntı buradadır. Çanakkale geçildi mi geçilmedi mi sorusu burada önem arz ediyor. Sizi öldürmeye gelen İngiliz'in şapkası için kendi ülkenizde darağaçları kurup, o şapka için insanları asmaya başlamışsanız, Çanakkale geçilmiştir yorumlarına hak verirsiniz artık. Daha da önemlisi, Çanakkale'de Mehmetçik'in kullandığı yazıyı ve harfleri yasaklayıp suç sayarsanız... Mehmetçiğin bir bayram sabahı Çanakkale'de okuduğu Ezan-ı Muhammediye'yi yasaklarsanız... Namaz kılmayı suç sayarsanız... Yani şehadeti ve şehitliği yücelten bütün değerleri imha etmeye çalışırsanız; Cumhuriyet dönemi maalesef bunlar yapıldı. Çanakkale geçilmiştir yorumlarına hak vermiş olursunuz. Hani diyordu ya, Aliya: Savaş ölünce değil, düşmana benzediğinizde kaybedilir." tespitinde bulundu.