Akit toplumsal yaralara çare oluyor! Malul sayılmayan gazilere Soylu’dan çözüm

Terörle mücadele sırasında çıkan çatışmalarda ağır yaralar alan, vücutlarında kurşunlar ve şarapnellerle yaşamak zorunda kaldıkları halde malul sayılmayan gaziler, kurdukları dernekler aracılığıyla haklarını almak için var güçleriyle çalışıyor. Merkezi Ankara’da bulunan Malul Sayılmayan Gaziler Derneği (MSG) yöneticileri, geçtiğimiz hafta bir etkinlikte görüşerek sorunlarını içeren dosya verdikleri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yakın ilgisiyle karşılaştı. Soylu, görüşmeden birkaç gün sonra derneğe bir yazı göndererek, dosyayı bizzat okuduğunu ve sorunun çözümü için Jandarma Genel Komutanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ilettiğini bildirdi.

Halil Pulant: Sayın Bakan, gaziliğin hakkımız olduğunu söyledi

Konuyla ilgili olarak Akit’e bilgi veren MSG Derneği Denetleme Kurulu Başkanı Halil Pulant, “Geçtiğimiz hafta Sincan’da partisinin seçim çalışmalarına katılan İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu ile görüşme fırsatı bulduk. Kendisine malul sayılmayan 19 bin 987 gazinin sorunlarını aktardık ve dosyamızı sunduk. Sayın Soylu sayının kesin olup olmadığını sordu, biz de Milli Savunma Bakanı Sayın Hulusi Akar’ın TBMM Genel Kurulu’nda bir soru önergesini cevaplarken bu sayıyı belirttiğini söyledik. Sayın Bakan, gaziliğin hakkımız olduğunu, konuyla ilgileneceğini belirterek dosyayı teslim aldı. Birkaç gün sonra da derneğimize İçişleri Bakanlığı’ndan bir yazı geldi. Dosyamızın Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’ne iletildiği bildirildi. Çok sevindik, çok umutlandık. Bu hafta sonu da Etimesgut’taki bir etkinlikte Sayın Soylu ile görüşme fırsatı bulduk. Dosyamızı bizzat okuduğunu, sorunlarımızın çözümü için gereken çabayı göstereceğini ifade etti. Kendisini dernek yönetimi olarak ziyaret edip detaylı bilgi vermek istediğimizi belirtince de ‘Tabi ki görüşeceğiz’ dedi. Sayın Soylu’nun da sorunlarımızla yakından ilgilenmesiyle daha da umutlandık. İnşallah malul sayılmayan gazilerin hakları en kısa sürede tanınır” dedi.

Gazetemiz Akit, Terörle mücadele sırasında çıkan çatışmalarda ağır yaralar alan, vücutlarında kurşunlar ve şarapnellerle yaşamak zorunda kaldıkları halde malul sayılmayan gazilerin haklarını korumak amacıyla haberler yayınlamıştı.

Evi başına yıkılan gaziye yardım eli uzandı

Muhammet Kutlu Ankara

Manisa’da eşi ve biri hasta üç çocuğu ile yaşayan Hakim Gülüm’ün derme çatma evinin çatısı, geçtiğimiz hafta yaşanan yoğun yağışlara dayanamayarak gece 02.00 sularında başlarına yıkıldı. Olayda şans eseri çocuklar ve anne babaya zarar gelmedi. Olayın sosyal medya ve yayın organlarında yer almasının ardından başta Şehzadeler Kaymakamlığı olmak üzere bazı kurumlar harekete geçti.

Mağdur aileye anlamlı destek

Son 6 ay boyunca, askerde aldığı yaralar nedeniyle hastanede tedavi gördüğü için işsiz olan, kirayı ödeyemediği için kayınvalidesinin evine sığınan Hakim Gülüm, evinin çatısı başlarına yıkılınca çaresizlik içinde başta Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün olmak üzere aklına gelen tüm mercilere önce mesajla, ardından dilekçelerle başvurdu. Yönetmelikler sadece buna elverdiğinden, yalnızca Şehzadeler Kaymakamlığı’na bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı sorunlarıyla ilgilendi. Önce bir pansiyona yerleştirilen ailenin, birkaç gün içerisinde geçici bir ev kiralaması sağlandı. Evin masrafları ve 2 aylık kirası vakıf tarafından karşılandı. Ancak kendisi ve en küçük yavrusu sağlık sorunları yaşayan Hakim Gülüm işsiz olduğu için devreye giren Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, kendisine kadrolu bir iş bulunana kadar ailesini geçindirebilmesi için Kaymakamlık bünyesinde 3 aylık geçici iş verilmesini sağladı.

Ailenin sorunları iyi insanların yardımıyla çözülmeye başladı

Terörle Mücadele Gazileri Derneği Genel Başkanı Ender Deniz de aileye el uzatarak, okuyan iki yavrularına dernek tarafından burs verilmesini sağladı. Türkiye Şehit ve Gazi Aileleri Koruma ve Kalkındırma Derneği Teşkilat Başkanı Adnan Kaya ve dernek yöneticisi Selami Pazar, Hakim Gülüm ile birlikte İş-Kur’a giderek 3713 Sayılı Kanun kapsamında iş başvurusunun kabul edilmesine katkıda bulundu.

Evlerinin başlarına yıkılmasıyla büyük şok ve moral bozukluğu yaşadığını belirten malul sayılmayan gazi, duygularını Akit’e anlattı. Hakim Gülüm, “Çalışamadığım için ailemi geçindiremiyorum. Kimse malul sayılmayan gazilerin durumuyla ilgilenmiyor. Sağanak yağış esnasında gecenin bir vakti evimizin damı çocuklarımız uyurken başımıza yıkıldığında, ‘vatani görevimizi yaparken vurulduk ama ölmedik. Malul gazi sayılmadık. Keşke ölseydim de kurtulsaydım’ dedim” sözleriyle aktardı.

Yaşadıkları “Allah beterinden korusun” dedirtti

1996-1997 yılında Tunceli kırsalında teröristlerle girdikleri silahlı çatışmada yaralanan ve malul sayılmayan gazi Hakim Gülüm, son yaşadıklarını şu sözlerle aktardı; “Gece tavan çöktü üzerimize. Biz burada 5 kişi yaşıyoruz. Ben 1996-1997 gazisiyim. Malul sayılmayan gazi. Geçtiğimiz günlerde kaymakamımız da geldi ve bu halimizi gördü. O zaman bu kadar çökmemişti. Yağmur yağıyor, yağmur geçtikten sonra su tavanı salmaya başladı. Barınacak bir yerimiz yok. Ben 5-6 aydır Şehir Hastanesinde tedavi altındaydım. Gittik geldik, işimiz bozuldu. İmkanımız da yok, durumumuz da yok. Bizi askere gönderdiler, vurulduk, sonra sağlık problemleriyle yüzüstü bıraktılar. Biz vatani görevimizi yapmışız, çıkmışız gelmişiz. 22-23 yıldır sağlık sorunlarıyla ve maddi imkansızlıklarla boğuşuyorum. İşi başkalarına veriyorlar. Bana da iş verin. Biz burada 2 aydır ilgili kurum bekliyoruz. Bir kurum geliyor, ‘Burası üzerine çökecek’ diyor. Biz de biliyoruz, çöktü işte üstümüze. Neyi bekliyorsunuz ölmemizi mi? Keşke ölseydim de kurtulsaydım” şeklinde aktardı.

Akit yazıyor, ecdad emanetleri yenileniyor

İstanbul’un tarihi ihya edilecek

Muhammed Uzun İstanbul

Gazetemiz Akit’in haberleri, Osmanlı Devleti’nin kültürel mirasını yeniden canlandırıyor.Yavuz Sultan Selim döneminde üç, Kanuni Sultan Süleyman devrinde ise beş yıl olmak üzere toplam 8 yıl boyunca Osmanlı’nın şaha kalktığı süreçte defterdarlık yapan Abdüsselam Çelebi’nin emanetlerinden Seyyid Abdüsselam Çelebi Camii ve türbesinin ihya edilmesine karar verildi.

11 yıldır bekletiliyordu

Küçükçekmece’deki önemli tarihi yapılardan biri olan Seyyid Abdüsselam Çelebi Camii ve türbesinin 2008 yılından beri bilmeceye dönen restorasyonu nihayet başlıyor...

Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne bağlı Sanat Eserleri ve Yapı İşleri Daire Başkanlığı’nın İstanbul Küçükçekmece’de tren istasyonun hemen arka kısmında yer alan Seyyid Abdüsselam Çelebi Camii ve türbesinin rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanmasına karar verdiği bildirilmişti. Rölöve projesinin onaylandığını belirten Vakıflar Genel Müdürlüğü, restitüsyon projesinde Koruma Kurulu tarafından tespit edilen eksiklerin firmaca düzeltildiğini ifade edilmişti.

İBB ihya edecek

Abdüsselam Çelebi Camii’nin restorasyon projesinin koruma kurulu tarafından onaylanmasının ardından onarım için onarım için İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile protokol yapıldığı öğrenildi. Tarihi kentin yeniden doğuşuna imkan sağlayan, medeniyetlerin mirasının gelecek kuşaklara aktarılmasında önemli rol oynayan kurumların başında gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin de ihya çalışmalarına en kısa sürede başlaması bekleniyor. Ayşegül Can isimli mimarın gözetiminde yapılacak restorasyonun ne kadar süreceği ise belirsizliğini koruyor.

Akit ne yazmıştı?

Küçükçekmece’nin Osmanlı dönemi kurucusu olarak bilinen ve ilçenin imarında ve gelişmesinde en büyük katkıyı sağlayan Abdüsselam Çelebi’nin emanetlerinin zorlukla ayakta durmaya çalıştığını deşifre eden gazetemiz Akit’in 10 Ekim 2016 tarihinde “Osmanlı’nın emanetleri can çekişiyor” başlığıyla sürmanşetten verdiği haberinde, Osmanlı’nın kayıp camilerinin ihya edilmesine dikkat çekilmişti. Mimar Sinan tarafından yaptırılan Seyit Abdüsselam Türbesi ve Camii ile ilgili herhangi bir somut adım atılmadığını “Osmanlı’nın emanetleri yardıma muhtaç” başlığıyla 2 Ekim 2017 tarihinde yeniden gündeme getirmiştik.

2 Aralık 2017 tarihinde ise tarihi yapının ihya edilmesine ilişkin hazırlanan raporun Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından uygun bulunduğunu “Osmanlı’nın mirası yeniden şahlanıyor” haberiyle duyurmuştuk.