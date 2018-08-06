Akit Soruyor: Şeriat nedir?

Taha Emre Özdemir / Yeniakit.com.tr

Akit Soruyor’da bugün İstanbullulara “Şeriat nedir?’’ sorusunu yönelttik. Mikrofon uzattığımız hemen herkes sorumuza cevap vermek yerine ön yargılarını dile getirdi.



Onlardan bir kadın "Tam bilmiyorum ama aşırı dincilik mi?’’ diyerek yanıt verirken bir diğeri de şeriatın kadınları ezen bir sistem olduğunu ifade ederek şunları söyledi:



“Şeriat demek bence bu sadece kadınlara özel bir şey. Kadınları kullanabilecekleri bir kavram diye düşünüyorum. Bence şeriat kötü bir şey.”



Bu arada şeriatın ne anlama geldiğini bilemeyen bazı kişilerin verdiği cevaplarda dikkat çekiciydi.



“- Abi şeriatı bilmiyorum ya. Valla. Nasıl diyeyim size örnek veriyorum. Şeriata göre mesela doğu bölgesinde ağırlıkla bu yapılmaz. Doğu bölgesinde daha ağırlıklı diye biliyorum.”

“– Dinle ilgili bir örgütün toplandığı yer şeriat. Tam örgüt değil de aşiret.”