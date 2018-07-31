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Akit sordu, vatandaşlar cevap verdi: Sıcak havada nelere tahammül edemiyorsunuz?

Kavurucu sıcaklar yurt genelinde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Özellikle Güneydoğu’da hava sıcaklıkları 40 derecenin üzerinde seyrederken birçok kentte de yüksek nem hissedilen sıcaklığı daha da arttırıyor.

31 Temmuz 2018 Salı 22:13

Taha Emre Özdemir / Yeniakit.com.tr

Akit soruyor köşemizde bugün vatandaşa sıcak havalarda nelere tahammül edemedikleri sorusunu yönelttik. Mikrofon uzattığımız hemen herkes sıcak hava, nem, sıcaklıklarla birlikte kalabalık ortam gibi yanıtlar verirken bir genç tebessüm ettiren ifadeler kullandı. Ona sorumuzu yönelttiğimizde yanıtı şöyleydi:

"Ablalarımın açık giyinmelerine tahammül edemiyorum"

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 22:13
  1. sıcak hava

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