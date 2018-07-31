Akit sordu, vatandaşlar cevap verdi: Sıcak havada nelere tahammül edemiyorsunuz?

Taha Emre Özdemir / Yeniakit.com.tr

Akit soruyor köşemizde bugün vatandaşa sıcak havalarda nelere tahammül edemedikleri sorusunu yönelttik. Mikrofon uzattığımız hemen herkes sıcak hava, nem, sıcaklıklarla birlikte kalabalık ortam gibi yanıtlar verirken bir genç tebessüm ettiren ifadeler kullandı. Ona sorumuzu yönelttiğimizde yanıtı şöyleydi:

"Ablalarımın açık giyinmelerine tahammül edemiyorum"