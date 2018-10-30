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İşte yeni Türkiye! Akit sordu: Çarşafla üniversitelerde derslere girilebilmeli mi?

Akit Soruyor ekibi bugün İstanbullulara; "Çarşafla üniversitelerde derslere girilebilmeli mi?" sorusunu yöneltti.

30 Ekim 2018 Salı 12:36

 Taha Emre ÖZDEMİR / Yeniakit.com.tr 

28 Şubat sürecinde başörtülü öğrencilere yapılan zulümlerin tarihe gömüldüğü 'Yeni Türkiye'nin temelleri atılırken; aynı zihinler başörtüsü serbestisi ile birlikte "Peki ya çarşaf?" sorusunu gündeme getirmişlerdi.

Hatta bu kişiler tarafından yakın zamana kadar yapılan haberlerde; " Türban tartışılırken, kara çarşafta üniversitelere girdi" gibi hazımsız manşetler atılmıştı.

Hala günümüzde de ekşi sözlük ve benzeri gruplarda türbanlı öğrenciler tartışılamasa da kara çarşafla derslere katılan gençlere hakaretler edilmeye devam ediyor.

Akit Soruyor ekibi bugün İstanbullulara; " Çarşafla üniversitelerde derslere girilebilmeli mi?" sorusunu yöneltti. Aldığımız yanıtlarda değil kara çarşaflı gençlere hakaret etmek; ayrımcılık yaptığımızı ve onları istemediğimizi düşünüp çekim ekibimize tepki gösterenler bile oldu.

B.Kahraman: " Siz açık olana müdahale etmiyorsanız, şortu ile derse girene müdahale etmiyorsanız, peçesi ile girene de müdahale etmeyin. Edilmemeli de zaten. Ben bunları yanlış buluyorum. "

Z. Ayten: " Çarşaflı diye eğitim alamayacak mı ? Bu onlarında hakkı."

C. Öksüz: " Hepimiz insanız. İster kapalı olsun, ister çarşaflı olsun. Bence kabul edilmeli."

T. Öksüz: " Sonuç itibari ile dekolteli bir kadın, her yere her şekilde istediği gibi girebiliyorsa, aynı şekilde çarşaflı kadında yapabilmeli. Sonuçta burası Türkiye."

E. Ersin: " Herkesin bir düşünce özgürlüğü var. Bende açık bir insanım. Benim giyiniş tarzım nasıl kimseyi rahatsız etmiyorsa, onlarında giyiniş tarzları beni rahatsız etmiyor."

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 12:36
  1. İstanbul
  2. çarşaf
  3. üniversite
  4. kara çarşaf
  5. türban

YORUM YAZ

  • AbdullahAbdullah23 dk önce
    Yakında şortlular giremeyecek zaten.
  • TozerTozer42 dk önce
    Bu haberlere erken bence. Sayın Cumhurbaşkanımızın yıllar önce söylediği demokrasi bizim için amaç değil araçtır, hedefimize ulaşıncaya kadar demokrasiye bağlıyız gibi sözlerinin uygulamasını hemen istiyorsunuz. Zamanı gelince sayın Cumhurbaşkanımız zaten yürürlüğe koyar
  • adamin biriadamin biri51 dk önce
    Bu sorulari hala tartisiyorsak bile zaten medeniyetin ne kadar gerisinde oldugumuzun gostergesidir. Egitim sistemi kokten degisip adam gibi adamlar yetistirmeye baslamadigimiz surece havalimanlari kanallar insa edip medeni olduk zannederken hakikatte boyle yerlerde surunuruz ancak.
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