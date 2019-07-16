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Akit manşetleriyle darbecilerin peşini bırakmadı

Akit Medya Grubu, FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı onurlu ve sert bir şekilde milli duruşunu sergilerken, yapılan haberlerle de darbecilerin peşini bırakmadı.

16 Temmuz 2019 Salı 15:56
Akit manşetleriyle darbecilerin peşini bırakmadı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) destekli Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından düzenlenen ve 251 vatandaşımızın şehit, 2 bin 193 kişinin de gazi olduğu 15 Temmuz hain darbe girişiminde aziz Türk milletinin yanında olan Akit Medya Grubu, Türkiye'yi karanlığa gömmek isteyen darbecileri gazete manşetlerine işte böyle taşıdı:

-22 Temmuz Cuma 2016

-23 Temmuz Cumartesi 2016

-24 Temmuz Pazar 2016

-25 Temmuz Pazartesi 2016

-26 Temmuz Salı 2016

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 15:56
  1. Amerika Birleşik Devletleri (ABD)
  2. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)
  3. Akit Medya Grubu
  4. 15 Temmuz hain darbe girişimi

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