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Akit'in LGBTİ haberi Türkiye düşmanı gazetecileri rahatsız etti

Toplumun ahlak yapısını korumak adına yurt dışından fonlanan LGBTİ gruplarına karşı en gür sesi çıkaran Akit, ahlaksızlığı savunan Türkiye düşmanı gazetecileri rahatsız etti.

13 Temmuz 2018 Cuma 16:13
Akit'in LGBTİ haberi Türkiye düşmanı gazetecileri rahatsız etti

 yeniakit.com.tr  Yeni Akit’in LGBTİ gruplarının ifsat yuvaları olması hasebiyle kapatılması çağrısı, müfsit Türkiye düşmanlarının tepkisini çekti.

LGBT'li sapıklar ifsad faaliyetlerine hız verdi

SEÇİM SÜRECİ BOYUNCA ALEYHTE ÇALIŞTILAR

 “Türk İslamcı gazete” diye nitelendirdikleri Akit’in çağrısını memleket ve İslamcılardaki “bozukluğun” bir göstergesiymiş gibi paylaşanlar arasında Bloomberg’in eski Türkiye bürosu şefi Mark Bentley’di. Bentley seçim süreci boyunca Türkiye’yi kötüleyen paylaşımlarlaRecep Tayyip Erdoğan’ın başkan olamaması için çalışma yürütmüştü. Seçim sonuçlarının ardından ise “tek adam idaresi” geleceğini ifadeyle “Geçmiş olsun” mesajı paylaşmıştı.

Mark Bentley ayrıca, Erdoğan ile onun “otoriter rejimini” görüp konuşmanın çok kolay olduğunu, fakat halkın bunu onaylayıp desteklemesini anlamanın ise daha zor olduğunu söyleyerek kötülemek dışında bir şey bilmediğini de gözler önüne sermişti.

Yeni Akit paylaşımı yapan diğer gazeteci ise Frank Nordhausen oldu. Nordhausen’in Twitter hesabına bakılınca tüm işi ve mesaisinin Türkiye ile Erdoğan’ı kötülemek ve karalamak olduğu anlaşılmaktadır. Nordhausen’in yeni gelen başkanlık sisteminden de pek rahatsız olup Erdoğan’a “sultan” ve “diktatör” dediği görülmektedir. Ayrıca Frederike Geerdink gibi PKK dostlarıyla ortak paylaşımlar yapması da dikkat çekmektedir.

BARBAROS ŞANSAL ÖNCE AKİT’E YÜKLENDİ, SONRA İSRAİL GÜZELLEMESİ ÇEKTİ

Yeni Akit’in LGBTİ konusundaki çağrısı hakkında Mark Bentley ve Frank Nordhausen ile birlikte aynı paylaşımı Barbaros Şansal’ın da yaptığı görüldü. Tüm gün sosyal medya hesabında Türkiye’yi kötülemekle uğraşan Şansal, Yeni Akit ile memlekete karşı menfi (olumsuz) paylaşımlarının ardından İsrail terör devletinin Kıbrıs hesabından yaptığı ve farklı din ile etnik kökenlerle nasıl insan haklarına, demokrasiye saygılı olarak bir arada yaşadıklarını anlattığı paylaşımı aktarması da dikkat çekti.

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2018 Cuma 16:13
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