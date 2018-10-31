Yavuz hırsız gibiler
Cumhuriyet, yazarının millete saldırmasını görmezden geldi, Akit’i hedef aldı.31 Ekim 2018 Çarşamba 11:17
Eski Türkiye’deki hadsiz ve zorba zihniyetin önde gelen temsilcilerinden yazar bozuntusu Mine Kırıkkanat’ın köşe tuttuğu gazete, utanmazlıkta çığır açtı.
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Yazarlarının milleti açık açık tehdit etmesini, türlü türlü palavralarını ve ağır hakaretlerini görmezden gelen kağıt parçası, küstahlığa “küstahlık” diyerek “durum tespiti” yapan Akit’in, Kırıkkanat’ı hedef gösterdiğini iddia etti.
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