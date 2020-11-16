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Korona Virüs Akit, gece gündüz çalışılan yerli aşı merkezinde! Milli Kovid-19 aşısı çok yakında geliyor
Korona Virüs

Akit, gece gündüz çalışılan yerli aşı merkezinde! Milli Kovid-19 aşısı çok yakında geliyor

Akit, Türkiye’nin umutla beklediği yerli Kovid-19 aşısının geliştirildiği Erciyes Üniversite’nin Aşı Araştırma ve Uygulama Merkezi’ni gezdi. Aşı çalışmalarında gelinen son durum hakkında önemli açıklamalar yapan Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, son aşama olan Faz-3’e şubat sonunda gelinebileceğini belirterek, “Gece gündüz çalışıyoruz. İnşallah en kısa sürede milli aşıya kavuşacağız” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-16 10:02:00 -
Akit, gece gündüz çalışılan yerli aşı merkezinde! Milli Kovid-19 aşısı çok yakında geliyor

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Türkiye’nin umutla beklediği aşı çalışmalarında gelinen son durum hakkında önemli açıklamalar yaptı.

Büyük bir umutla beklenen aşı çalışmalarına pandeminin Türkiye’de görülmesinin hemen ardından başlandığını belirten Prof. Dr. Çalış, “Türkiye’de Faz-1’i geçen tek aşı olan Kırım Kongo Kanamalı Ateş aşısını başaran Aykut Özdarendeli hocamız bana geldi ve ‘Bunu yapabilecek Türkiye’de birkaç merkezden biriyiz’ dedi. Kendisine üniversite olarak elimizden gelen her şeyi yapacağımızı söyledim. Hızlı şekilde aşı çalışmalarımız başladı. Önce Kovid-19’u izole ettik. Sonrasında gen haritası çıkarıldı. Yaklaşık 1 ay önce hayvan deneyleri bitti. Son 1 ay da güvenlik testlerini yaptık ve geçen hafta gönüllülere uyguladık. Herhangi bir sorun tespit edilmedi. Klinik çalışmalar 3 fazdan oluşuyor. Faz-1, Faz-2 ve Faz-3 şeklinde. Ocak ayının ilk haftasında Faz-1’in 1-2 ay sonra da Faz-2’nin biteceğini ümit ediyoruz” dedi.

16 merkezde aşı çalışması

Aşının geliştirildiği İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezinin, Türkiye’de Avrupa Birliği tarafından kabul edilen tek merkez olduğunu ve 1300’ü aşkın aşı ve ilacın Faz-1 çalışmalarının yürütüldüğünü aktaran Prof. Çalış, şöyle devam etti; “Gerçekten hem fiziki alt yapımız hem araştırmacılarımızın kalitesi yüksek. Arkadaşlarımız sokağa çıkma yasağı olduğu dönemde bile benden özel izin alıp 7/24 laboratuvardan çıkmadı. İnşallah şubat sonu yada mart ayı başlarında Faz-3’e geçeceğiz. Faz-3 Sağlık Bakanlığımız tarafından yürütülecek bir aşama. En az onbinlerce kişinin üzerinde yapılacak bir aşı çalışması olacak. İlk etapta dünyada 2 milyar aşıya ihtiyaç olacak. Her ülke kendi geliştirdiği aşıyı kendi vatandaşlarına uygulamak isteyecek. Satın alacak ülkeler için de büyük maliyetler ortaya çıkacak. Bu yüzden aşı ve ilaç çalışmaları çok stratejik konumda. Bazen ‘Çalışmalar neden daha hızlı yürütülmüyor’ gibi sorular soruluyor ama Dünya Sağlık Örgütünün de kabul ettiği bir prosedür var. Güvenlik için bu prosedürlere uymak zorundayız. Biz her şeye çok dikkat ediyoruz. İnşallah en kısa zamanda milli aşımıza kavuşacağız. Sadece bizim geliştirdiğimiz aşı değil biliyorsunuz, 16 merkezde aşı çalışması var. 3-5 tane belki de daha fazla milli aşımızın olacağına ben inanıyorum.”


Yeni Akit Gazetesi
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