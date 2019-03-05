Akit TV Atatürk'e hakaret suçlamasından beraat etti 10 Kasım’da yayınlanan bir video gerekçesiyle Akit TV’ye açılan "Atatürk'e hakaret" davasında beraat kararı verildi. Mahkeme Mustafa Kemal'e hakaret edilmediğine hükmetti.

CHP’nin kurucusu Mustafa Kemal’e yönelik eleştirel bir haber yayınlayan Akit TV hakkında açılan davada karar verildi. Mahkeme 'hakaret yok' dedi Mustafa Kemal'in ölüm yıldönümünde Akit TV'de yayınlanan bir videoda Atatürk'e hakaret edildiği gerekçesiyle açılan davada mahkeme "Mustafa Kemal'e hakaret edilmediğine" hükmederek Akit TV’nin sorumlu müdürü Ali Özken'in beraatine karar verdi. Akit TV’de 10 Kasım 2015 günü yapılan yayın gerekçesiyle Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Akit TV Sorumlu Müdürü Ali Özken hakkında, 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret, Atatürk'ü temsil eden heykel, büst ve abideleri veya kabrini kırma veya bozma' suçlarından 4.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açmıştı.

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