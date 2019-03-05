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Akit TV Atatürk'e hakaret suçlamasından beraat etti

10 Kasım’da yayınlanan bir video gerekçesiyle Akit TV’ye açılan "Atatürk'e hakaret" davasında beraat kararı verildi. Mahkeme Mustafa Kemal'e hakaret edilmediğine hükmetti.

05 Mart 2019 Salı 11:37
Akit TV Atatürk'e hakaret suçlamasından beraat etti

CHP’nin kurucusu Mustafa Kemal’e yönelik eleştirel bir haber yayınlayan Akit TV hakkında açılan davada karar verildi.

Mahkeme 'hakaret yok' dedi

Mustafa Kemal'in ölüm yıldönümünde Akit TV'de yayınlanan bir videoda Atatürk'e hakaret edildiği gerekçesiyle açılan davada mahkeme "Mustafa Kemal'e hakaret edilmediğine" hükmederek Akit TV’nin sorumlu müdürü Ali Özken'in beraatine karar verdi.

Akit TV’de 10 Kasım 2015 günü yapılan yayın gerekçesiyle Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Akit TV Sorumlu Müdürü Ali Özken hakkında, 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret, Atatürk'ü temsil eden heykel, büst ve abideleri veya kabrini kırma veya bozma' suçlarından 4.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açmıştı.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 11:37
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YORUM YAZ

  • Kanun kanun olalıKanun kanun olalı5 dk önce
    5816 sadece insanlara değil hayvanlara da geçerli bu ülkede.Gülsüm inek sürgüne gitti garibim.Rüzgarla devrilen bir direk veya ağaç büstü veya heykeli devirse bu kanun nasıl bir karar çıkartır veya sel suları yıksa bunların cezası nedir acaba.Kuşlar üstüne konup kalkarlar,hâliyle dışkılarını bırakırlar kuş nasıl yakalanacak mesela yada hangi kuş yaptı nasıl tespit edilecek ?
  • YusufYusuf15 dk önce
    Insanlar Allah'a peygambere islama kufur ediyor birsey yok. Mustafa kemale biri bir laf soyleyince hemen ceza. Kim bu mustafa kemal hasa Allah'tan dahami degerli. Bu zihniyeti komple yer yuzunden silip atmadikca kimseye huzur yok.
  • Kemalist Düşmanı AkpartiliKemalist Düşmanı Akpartili26 dk önce
    Bu 5816cı alçakların zulmü artık dünyayı inletiyor! En Müşfik devlet olan Türkiyeyi tüm dünyaya zalim olarak lanse etmeye, akpartinin seçmenleri nezdindeki itibarını yeden yere vuramaya yemin etmiş bu 5816cı alçaklar! Dünyanın başka hangi ülkesinde böyle yasa var behey zalim oğlu zalim! Dünyanın neresinde tarihçiler tarih yazdı, tvler tarih belgeseli yayınladı diye hapis yiyor??? Akit Tv, RTÜK yüzünden bir ton ceza da ödemişti, NE OLACAK O CEZALAR? HADİ ÖDESİN BAKAYIM, 5816 SAVUNUCULARI!!!!

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