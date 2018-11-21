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Akit ailesinin acı günü... Muharrem Karasan vefat etti

Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu, Müessese Müdürü Nuri Karahasanoğlu ve Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun amcaları Muharrem Karasan vefat etti.

21 Kasım 2018 Çarşamba 12:27
Akit ailesinin acı günü... Muharrem Karasan vefat etti

Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu, Müessese Müdürü Nuri Karahasanoğlu ve Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun muhterem amcaları Muharrem Karasan, Hakk’ın rahmetine kavuştu.

Cenaze namazı bugün

Merhumun cenazesi, bugün öğle namazını müteakiben Bahçelievle Basın Sitesi Miraç Camii’nde kılınıp, Topkapı Dedeler Mezarlığı’na defnedilecektir.

Merhuma Cenâb-ı Hakk’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabr-ı cemil niyaz ederiz.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 12:27
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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