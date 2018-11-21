Akiş GYO Kurumsal Yönetim Derecelendirme notuyla zirvede

Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın Kurumsal Yönetim Derecelendirme notu 9,54 olarak güncellendi. Akiş GYO, Kurumsal Yönetim Derecelendirme notuyla gayrimenkul ve inşaat sektöründe ilk sırada yer aldı.

Akkök Holding’in stratejik iş alanları arasında konumlandırdığı gayrimenkul sektöründeki iştiraki Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde kurumsal yönetim ilkelerini geliştirerek uygulamayı sürdürüyor.  

“Gayrimenkul ve inşaat sektöründe ilk sırada”

AkişGYO’nun kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecelendirmesine ait çalışmaları, Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan, Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından tamamlandı.

Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne kapsamında 21 Kasım 2018 tarihinde açıklanan şirketin Kurumsal Yönetim Derecelendirme notu 9.54 olarak güncellendi. Yenilikçi, prestijli ve bulunduğu çevreye çok boyutlu değer katan projeleriyle Akiş GYO, Kurumsal Yönetim Derecelendirme notuyla gayrimenkul ve inşaat sektöründe zirvede yer aldı.

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