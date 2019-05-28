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Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığından pay devri açıklaması

28 Mayıs 2019 Salı 18:30
Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığından pay devri açıklaması

İSTANBUL (AA) - Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Alina Dinçkök'ün mirasçısı olduğu Ali Raif Dinçkök'ün vefatı ile kendisine intikal eden (B) grubu hamiline paylar ile şirket sermayesindeki pay oranının yüzde 6,53 doğrudan ve yüzde 1,22 dolaylı olmak üzere toplam yüzde 7,75 olduğunu bildirdi.

Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yapılan açıklamada, "Şirketimize yapılan bildirim uyarınca; Alina Dinçkök'ün mirasçısı olduğu Ali Raif Dinçkök'ün vefatı ile kendisine intikal eden (B) grubu hamiline paylar ile şirketimiz sermayesindeki pay oranı yüzde 6,53 doğrudan (nominal 28 milyon 78 bin 909,99 TL) ve yüzde 1,22 dolaylı olmak üzere toplam yüzde 7,75 olmuştur ve anılan hissedarımızın sahip olduğu dolaylı pay oranı şirketimiz pay sahiplerinden Akkök Holding A.Ş.'deki dolaylı paylarından kaynaklanmaktadır" denildi.


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Haber Tarihi: 28 Mayıs 2019 Salı 18:30
  1. Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı

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