AKİP’in başarılı öğrencilerine Çanakkale ve Bursa gezisi

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, Karatay Kaymakamlığı ve Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün birlikte yürüttüğü Akademik Kaliteyi İyileştirme Projesi (AKİP) kapsamında gerçekleştirilen okuma etkinliği ve panelin yanı sıra sınavlarında başarı gösteren öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte Çanakkale ve Bursa’yı gezdi.

Karatay Belediyesi, Karatay Kaymakamlığı ve Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün birlikte yürüttüğü AKİP örnek faaliyetleriyle eğitimin yanı sıra sosyal ve kültürel hayata önemli katkılar sunmaya devam ediyor. AKİP kapsamında Meslek Lisesi Okuma etkinliği gerçekleştirilerek söz konusu etkinlik süresince meslek lisesi öğrencileri, her ay Gazeteci ve Yazar Peyami Safa’nın kitaplarını okudu, düzenlenen panelle de söz konusu kitaplar tek tek ele alındı. Projenin kapanış programı kapsamında ise okuma etkinliği ve panelin yanı sıra sınavlarında başarı gösteren öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte Çanakkale ve Bursa’yı gezme fırsatı buldu.

"Karataylı gençler ecdadın izinde"

Karatay Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen iki günlük gezi programına 20 başarılı öğrenci ve 10 öğretmen katılırken; program kapsamında önce Çanakkale gezildi. Vatanları için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan kahraman Türk askerlerinin hatıraları ile buluşan öğrenci ve öğretmenler, ecdadın Çanakkale’de yazdığı destansı zaferi yerinde öğrenme fırsatı buldu. Öğrenci ve öğretmenleri, Çanakkale Şehitliği Anıtı ve alanını, 57. Alayı ve Conkbayırı gibi daha birçok mekanı gezdi. AKİP kapsamında düzenlenen gezi programının ikinci durağı ise Bursa oldu. Öğrenci ve öğretmenleri, Bursa programı kapsamında ise Ulu Cami, Yeşil Türbe, Emir Sultan, Tophane, Osmangazi ve Orhangazi türbeleri ile birçok tarihi yeri görme fırsatı buldu.

"Gençlerimizin necip bir milletin çocukları olduklarının idrakine varmalarını arzu ettik"

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, gelecek nesillerin daha iyi yetişmesi adına Akademik Kaliteyi İyileştirme Projesi’ni önemsediklerini belirterek, “Okullarımızın akademik kalitelerinin iyileştirilmesi amacıyla yürütülen AKİP’i önemsiyoruz. Evlatlarımızın her alanda daha donanımlı olmalarına büyük katkı sağlayan AKİP’in, eğitilmiş toplum; güçlü devlet hedefine güzel katkılar sağladığına hep birlikte şahitlik ediyoruz. Bizler de Karatay Belediyesi olarak gençlerimizin tarihimizin en önemli dönemeçlerinden birisi olan Çanakkale’yi ve yine büyük Osmanlı medeniyetimizin temellerinin atıldığı Bursa’yı görmelerini; gençlerimizin, köklü bir maziye sahip necip bir milletin çocukları olduklarının idrakine varmalarını arzu ettik. Projemizi birlikte yürüttüğümüz Karatay Kaymakamlığımıza, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze, projeye katılan tüm okullarımıza, okul yöneticilerine, öğretmen ve kıymetli öğrencilerimize teşekkür ediyorum” dedi.