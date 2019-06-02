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Akıntıya karşı göçü görüntülenmişti, çoğalması için özel çalışma yapılıyor

Elazığ’da akıntıya karşı göç ederken görüntülenen ve dikkatleri çeken Siraz balığı için Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Ar-Ge ve Üretim Biriminde, kültüre alma ve balıklandırma çalışması yapıldığı bildirildi.

02 Haziran 2019 Pazar 11:35
Akıntıya karşı göçü görüntülenmişti, çoğalması için özel çalışma yapılıyor

Elazığ’da akıntıya karşı göç ederken görüntülenen ve dikkatleri çeken Siraz balığı için Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Ar-Ge ve Üretim Biriminde, kültüre alma ve balıklandırma çalışması yapıldığı bildirildi.


Elazığ-Diyarbakır yolu üzerinde Sivrice ilçesinde bulunan ve bölgede doğunun gizli denizi olarak adlandırılan Türkiye’nin en derin gölleri arasında yer alan Hazar’da "Siraz" balığı her yıl Van’daki inci kefali gibi akıntıya karşı giderek yumurtalarını bırakıyor. Kışın yoğun yağış sonrası baharla eriyen karın ardından üremek için tatlı suya doğru akıntıya karşı göç, Kürk çayı köprüsünden kısa süreliğine de olsa izlenebiliyor. Siraz balığı için Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü de4 yıllık bir proje oluşturdu. 1,5 yıl önce başlanan proje kapsamında stoklarında azalma tespit edilen Siraz türü için Ar-Ge ve Üretim Biriminde kültüre alma ve balıklandırma çalışması başlatıldı.


Siraz balığını bölgedeki vatandaşların çok yakından bildiğini belirten Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Özkan Özbay, “Son dönemde akıntıya karşı göç olduğu için biraz ilgi çekti. Siraz balığı özellikle hazar gölünün mevcut balığıdır. Ama en yoğun olan balıktır. Bizde 1,5 yıl önce bu tesiste Siraz balığını kültüre alma ve balıklandırma amaçlı çalışmaları başlattık. Biz biliyorduk ki özellikle Hazar Gölü’nde Siraz balığının stoklarında bir azalma var. Biz bu stokları takviye etmek amaçlı bir çalışma başlattık. Bu çalışmaların da şu anda 1,5 yılındayız. Yaklaşık 4 yıllık bir proje” dedi.



"Siraz ve sazan gibi balıkları yumurtalı dönemde avlamayın"


Proje sonunda hem balıklandırma yapacaklarını hem de Siraz balığını tam kontrollü ortamda yetiştirmesini deneyeceklerini aktaran Özbay, “Siraz balığı damak tadına uyan ve bu yöre insanının tükettiği bir balık. Ekonomik ve fiyatı pahalı olmayan bir balık. Biz de bunu yaşatma ve devam ettirme adına burada çalışmalar yapıyoruz. Yapısı gereği üremek için tatlı suya doğru göçü, doğal yaşantısında normal karşılıyoruz. Van’da inci kefalinde olan şey burada da siraz balığında var. Bu da halkımızın ilgisini çekti. Alabalığın avlanmasında yıl boyu serbesttir. Çünkü diğer balıklara zarar verir. Siraz ve sazan gibi balıkları lütfen avlamayalım. Balıklar bu dönemde yumurtalı balıklar. Bir balığı avlayınca binlerce balığı avlamış oluyoruz. Bizim örf ve adetimizde de yumurtalı bir balığı öldürmek yoktur” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 11:35
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