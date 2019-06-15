Akıntıya kapılan kardeşini kurtarmak isterken boğuldu
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde Habur Çayı'na düşen iki kardeşten birinin cesedine ulaşıldı, diğeri aranıyor15 Haziran 2019 Cumartesi 22:08
ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde Habur Çayı'na düşen iki kardeşten birinin cesedine ulaşıldı, diğerini arama çalışmaları sürüyor.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Taşarası köyündeki Habur Çayı kenarında oynarken dengesini kaybeden 12 yaşındaki Jehat Ecer, suya düştü.
Kardeşinin gözden kaybolduğunu gören ağabey Mustafa Ecer (23), kardeşini kurtarmak için çaya girdi.
Akıntıya kapılan kardeşler bir süre sonra gözden kayboldu.
Görgü tanıkları durumu Taşarası Jandarma Karakol Komutanlığına bildirdi.
Olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri, AFAD İl Müdürlüğü ile 112 Acil Sağlık ekipleri arama çalışması başlattı.
Çalışmalar sonucu ağabey Ecer'in cesedi, suya girdiği yerden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulundu.
Ecer'in cesedi otopsi için Beytüşşebap Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kayıp Jehat Ecer'i arama çalışmalarına havanın kararması üzerine ara verildi.
Çalışmalar için Ayvalık Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı Su Altı Arama Ekiplerinden destek istendi.
Arama çalışmalarına yarın devam edileceği öğrenildi.
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