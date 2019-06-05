0553 313 94 23

Akıntıya kapılan anne ve kızları AKUT kurtardı

Antalya’nın Kaş ilçesinde yüzerken akıntıya kapılan anne ile iki kızı, düzenlenen operasyonla kurtarıldı.

05 Haziran 2019 Çarşamba 09:01
Akıntıya kapılan anne ve kızları AKUT kurtardı

Antalya’nın Kaş ilçesinde yüzerken akıntıya kapılan anne ile iki kızı, düzenlenen operasyonla kurtarıldı.


Olay, öğle saatlerinde Patara Plajı’nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre Eda Kürek (9) ve Kader Kürek (25) kardeşler anne İde Kürek(45) ile birlikte Patara Plajı’na geldi. Eda Kürek burada yüzerken, aniden akıntıya kapıldı. Kader Kürek ise kardeşini kurtarmak için suya atladı ancak o da akıntıya kapıldı. Çocuklarının sürüklendiğini gören anne de onlara yardım etmek için suya atladı. Akıntının güçlü olması nedeniyle üç kişi de boğulma tehlikesi atlattı. Nihayetinde kendi çabalarıyla kayalıklara çıkan aile, 112 Çağrı Merkezinden yardım istedi. Bunun üzerine devreye giren AKUT Kaş Kalkan ekibi, sahil güvenlik ve jandarmayla birlikte kazazedeleri kurtararak, sağlık ekiplerine teslim etti.


Güvenli alana alınarak Fethiye ve Kaş Devlet Hastanesine sevk edilen üç kişinin de sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 09:01
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı
    1. Otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı
    2. Yurtta hava durumu
    3. Eski UEFA Başkanı Johansson hayatını..
    4. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:..
    5. Hamle işe yaradı! Türkiye’ye beyin göçü
    6. Nesli tükenme tehlikesi altındaki..
    7. Azerbaycan’da bayram namazı kılındı
    8. Laboratuvardan toprağa geçen çiftlik..
    9. Dr. Öğretim Üyesi Akkuş:..
    10. Peyjaz alanındaki bitkilere Solucan..
    11. Komşuda ortalık karıştı! 'nDünyanın en..
    12. Bozdoğan’ın iki katlı pidesi patentli..
    13. Yeryüzü mescid oldu! Ümmet camilere..
    14. İhracatçılar çifte bayram yaptı
    15. Ege Denizi'nde korkutan deprem!
    16. Şile Saklıgöl, bayram tatilinde doldu..
    17. (Özel) Bu fırındaki ekmekler asırlık..
    18. MSB: "Irak’ın kuzeyi Hakurk’ta..
    19. Ayıplı hizmetten acenta sorumlu..
    20. Mezarlık ziyaretinde atık su kanalına..
    21. Şarküteri dükkanından cep telefonunu..
    22. Üvey anne şiddetini çocuklar ortaya..
    23. Yaşlanmadan yaş almak mümkün
    24. Başkent’te yanan dairede mahsur kalan..
    25. 120 bin Müslüman bayram namazını..
    26. Kastamonu’ya 12 saattir dolu yağıyor
    27. Samsun’daki kazada ölü sayısı 2’ye..
    28. Pençe Harekatı'nda 6 terörist daha..
    29. Adıyaman’da iki grup silahlı kavga: 1..
    30. İki aracın karıştığı kaza sahil..
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu'na 'Makarios' ayarı
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu'na 'Makarios' ayarı
    AK Parti canlı yayın için tarih verdi!
    AK Parti canlı yayın için tarih verdi!
    ABD resmen onayladı! Komşuya satıyor
    ABD resmen onayladı! Komşuya satıyor
    İsmail Hakkı Pekin Akit'e çarpıcı açıklamalarda bulundu: Merkezi bir karargah kurulmalıdır
    İsmail Hakkı Pekin Akit'e çarpıcı açıklamalarda bulundu: Merkezi bir karargah kurulmalıdır
    Oy ve Ötesi yine hortladı! ‘Kökü dışarıda hırsızlık ve ötesi’
    Oy ve Ötesi yine hortladı! ‘Kökü dışarıda hırsızlık ve ötesi’

    Günün Karikatürü

    5 Haziran 2019
    Bakan Soylu Trabzon'daki olayla ilgili konuştu: Bunu kınıyorum, ayıplıyorum, yanlış buluyorum
    Bakan Soylu Trabzon'daki olayla ilgili konuştu: Bunu kınıyorum, ayıplıyorum, yanlış buluyorum
    TSK sever gibi görünüp Mehmetçiğe kurşun sıkanların sırtını sıvazlayanlar...
    TSK sever gibi görünüp Mehmetçiğe kurşun sıkanların sırtını sıvazlayanlar...