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Akıncı'ya kaçan albay savunma yaptı

FETÖ darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Okulunda görevli olmalarına rağmen darbenin yönetildiği Akıncı Üssü'nde yakalanan sanık eski albay Hakan Cafer Arslan, esasa ilişkin savunmasına devam etti

29 Nisan 2019 Pazartesi 22:09
Akıncı'ya kaçan albay savunma yaptı

ANKARA(AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 152'si asker, 3'ü sivil 155 sanığın yargılanmasına, sanık eski albay Hakan Cafer Arslan'ın esasa ilişkin savunmasıyla devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları'ndaki salonda görülen duruşmaya, sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Arslan, duruşmanın öğleden sonraki bölümünde devam ettiği savunmasında darbe toplantılarına katıldığı ve darbeden önceden haberi olduğu iddialarını reddetti. Ast olarak üstlerinin emrini uyguladığını savunan Arslan, süreçte hiçbir "sorumluluğunun" bulunmadığını öne sürdü.

Kendisine "etrafta dolaş, kimse ateş etmesin" diye emir verildiğini öne süren Arslan, jandarmayla çatıştığı iddialarına ilişkin ise "Kimseyle çatışmaya girmedim. Kimseye ateş etmedim." dedi.

Üstlerinden ateş emri almadığını savunan Arslan, kendi astlarına da böyle bir emir vermediğini ileri sürdü.

Arslan, askerlere silah dağıttığı iddiasını da reddederek, elindeki silahı kendisini korumak için oradaki bir aracın içinden aldığını savundu.

Sivil halk ve polislere kışlaya gelmeleri halinde ateş etme emri verdiği iddiasını kabul etmeyen Arslan, tanıklardan İ.A'nın, "Şarjör tak. Mevzi al." emri verdiği beyanının da gerçeği yansıtmadığını iddia etti.

Adil yargılanma hakkının ihlal edildiği, lehine olan sanık ve tanık beyanlarının dikkate alınmadığını öne süren Arslan, "Burada onurumla yatıyorum" ifadesini kullanarak, aleyhinde beyanlarda bulunan tutuksuz sanıkların yalan söylediğini, bu kişilere kendisine iftira attıkları gerekçesiyle tazminat davası açacağını belirtti.

Sanık avukatı da müvekkilinin aleyhindeki tanık beyanlarının çeliştiği iddiasıyla bu beyanların dikkate alınmamasını istedi.

Duruşmaya yarın diğer sanıkların dinlenilmesiyle devam edilecek.

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Haber Tarihi: 29 Nisan 2019 Pazartesi 22:09
  1. 15 Temmuz
  2. Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi
  3. FETÖ
  4. Hakan Cafer Arslan
  5. Kara Havacılık Komutanlığı

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