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'Akıncı'da Adil Öksüz'e benzeyen birini gördüm'

FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada, Tümgeneral Gençtürk'ü alıkoyan eski yarbay Karatekin, 15 Temmuz akşamı firari sanık Adil Öksüz'e benzeyen birini Akıncı Üssü'nde gördüğünü söyledi

03 Mayıs 2018 Perşembe 22:47
'Akıncı'da Adil Öksüz'e benzeyen birini gördüm'

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki  darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere  ilişkin 473 kişinin yargılandığı davanın görülmesine sanık savunmalarıyla devam  edildi. 

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları  Kampüsü'nde görülen duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, dönemin Kara Kuvvetleri  Komutanlığı (KKK) Personel Başkanı emekli Tümgeneral Ömer Şevki Gençtürk'ü  alıkoyan sanık eski yarbay Şahin Karatekin savunma yaptı.

Hazırlık aşamasındaki ifadelerini kabul etmediğini belirterek, mahkeme  huzurundaki beyanlarının esas alınmasını isteyen Karatekin, olay tarihinde KKK  Harekat Başkanlığı Plan ve Harekat Daire Başkanlığında görev yaptığını söyledi.

Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz'da, masasında KKK Genel  Sekreteri imzalı kapalı bir zarf bulduğunu iddia eden Karatekin, zarftan çıkan  notta, "Uğur Karaca albayı gör, sana ne emir verirse yap." talimatının yazılı  olduğunu ileri sürdü.

Karatekin, telefonla görüştüğü Karaca'nın, FETÖ'cü askerlere operasyon  yapılacağını, bu kapsamda kendisine Gençtürk'ü tutuklama görevi verildiğini  söylediğini ifade etti.

Emir üzerine Gençtürk'ün makamına gittiğini, bu sırada bir üsteğmenin  kendisinden önce odaya girdiğini belirten Karatekin, Gençtürk'e, "Sizi tutuklayıp  Merkez Komutanlığına götüreceğim." dediğini belirtti.

Tanımadığı üsteğmenin Gençtürk'ün ellerini bağlayarak araca  götürdüğünü anlatan Karatekin, "Gençtürk'ün bulunduğu araçla ilerlerken Uğur  Karaca ile telefonda görüştük. Merkez Komutanlığı yerine Akıncı Üssü'ne gelmemizi  istedi. Bunun üzerine Akıncı'ya devam ettik. Bu sırada Albay Bilal Akyüz'ü aradım  ancak onun Akıncı'da olduğunu bilmiyordum. Neler olduğunu sordum." ifadelerini  kullandı.

Akıncı Üssü nizamiyesindeki askerlere, Gençtürk'ü tutukladıklarını  söylemeleri üzerine içeri alındıklarını belirten Karatekin, daha sonra filo  komutanlığı binasına geçtiğini kaydetti.

Burada sanık eski albay Akyüz ile gelişmeleri tartışırken tanımadığı  albay ve binbaşı tarafından derdest edildiğini öne süren Karatekin, kimsenin  olmadığı bir odaya elleri bağlı şekilde hapsedildiğini söyledi.

Burada bulduğu keskin bir nesneyle ellerindeki bağı kestiğini savunan  Karatekin, telefonlarını alarak Akıncı Üssü'nden kaçmayı başardığını ileri sürdü.

Savunmasının ardından çapraz sorgusuna geçilen Karatekin, Mahkeme  Başkanı Selfet Giray'ın "Öğretmenler gazinosu olarak bilinen bölgede sivilleri  gördün mü?" şeklindeki sorusuna, "Adil Öksüz'e benzeyen birini gördüm. Üzerinde  gri bir gömlek ve kahverengi pantolon vardı, gözlüklüydü. O muydu, değil miydi  bilmiyorum ama benziyordu." cevabını verdi.

BONCUK TABANCALI SAVUNMA

Bir başka soru üzerine Gençtürk'e silah doğrultmadığını iddia eden  Karatekin, "Karargahta silah taşınmaz, bendeki boncuk tabancasıydı. İddia  edildiği gibi Ömer Şevki Gençtürk'e silah doğrultmadım." dedi.

Müşteki sıfatıyla 28 Mart 2018'de Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde  olay gününü anlatan Gençtürk, makamında bulunduğu sırada sanıklar Karatekin ile  eski üsteğmen Oğuzhan Çelikoğlu'nun içeri girdiğini, Karatekin'in namlusuna mermi  sürdüğü silahı kendisine doğrultarak, "Sizi Genelkurmay Başkanlığı adına  tutukluyorum." dediğini aktarmıştı.

Duruşmaya, yarın sanık savunmalarıyla devam edilecek.

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 22:47
  1. Ankara
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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