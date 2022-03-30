Akıncı Üssü'nde zarar 8 milyondan fazla

15 Temmuz darbe girişiminin kilit noktası, darbe girişiminin yönetildiği yer olan Akıncı Üssü’ne verilen zararın 8 milyon 630 bin lira olduğu tespit edildi. Milli Savunma Bakanlığı, darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ne verilen zararın karşılanması için FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in de aralarında bulunduğu 500 kişi hakkında dava açtı.

Ankara 26'ncı Asliye Hukuk Mahkemesi tazminat davasında FETÖ elebaşı Gülen’de dahil olmak üzere davalıların mal varlıklarına haciz konulmasına karar verdi. İstinaf mahkemesi haciz kararını usulüne göre yapılmadığı gerekçesiyle kaldırdı. Yerel mahkeme eksikleri tamamlayarak tekrar haciz kararı verdi.

Mahkeme, ayrıca Akıncı Üssü´nde keşif yapılmasına da hükmetti. Keşfin ardından hazırlanan bilirkişi raporunda, darbecilerin gerçekleşen uçuş saati ile ilgili kayıt tutmadıkları, ancak radar izleri ve video kayıtları sonucunda Akıncı'dan kalkan uçakların o gece toplam 44 saat 30 dakika uçuş yaptıklarının tespit edildiği aktarıldı.

Hasar tespitinde bu uçakların yakıt masrafları, kullanılan malzemeler, silah ve teçhizat maliyetleri yerde kullanılan askeri malzeme ve araçların da bulunduğu 107 ayrı kalemde hesaplama yapıldığı kaydedildi. Ayrıca darbenin bastırılması amacıyla bombalanan pist ile zarar gören diğer araç-gereçlerin de hesaplandığı raporda, zararın toplam 8 milyon 630 bin lira olduğu belirtildi.