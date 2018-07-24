Akıncı Üssü'nde yakalanan SAT'çılar hakim karşısında

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada ifade vermedikleri için dosyaları ayrılan 9 eski Su Altı Taarruz Birliği (SAT) mensubunun yargılanması sürdürüldü.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya şehit yakınları ve gazilerle taraf avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanık Hamdi Çıplak, olay günü İstanbul SAT Komutanlığında astsubay olarak görev yaptığını, tim komutanı eski yüzbaşı Özay Cödel’in emriyle Yeşilköy Askeri Havaalanı'ndan Casa tipi uçağa binip, Akıncı Üssü’ne gittiklerini anlattı.

Çıplak, Akıncı Üssü'ne indiklerinde üssün güvenliğini korumakla görevlendirildiklerini, Cödel'in yanına gelen havacı üst rütbeli komutanlar tarafından "Nizamiyede bekleyeceksiniz" denildiğini aktardı.

HAVAYA ATEŞ ETMİŞ

Nizamiye bölgesine gittiğinde kalabalık bir grupla karşılaştığını ifade eden Çıplak, savunmasına şöyle devam etti:

"Lojman nizamiyeye gittik, orada farklı birliklerden askerler vardı, halk iyice yaklaşmaya başlayınca Ferat Erten'in 'Herkes hatta girsin.' emrini duydum. Ben nizamiyenin sağ tarafındaydım. Vatandaşların yaklaşmasına engel olmak için havaya ateş ettim. Ardından yere ateş emri verildi, ben de yere ateş ettim."

Öldürmek maksadıyla kimseye ateş etmediğini savunan Çıplak, tahliye talebinde bulundu.

'ŞAHSİ İŞLERİM İÇİN GİTTİM' DEDİ

Sanık eski astsubay Melih Albayrak da olay günü şahsi işleri için birliğine giriş yaptığı sırada eski yüzbaşı Özay Cödel'in görev olduğunu söylemesi üzerine görev yerinde kaldığını iddia etti.

Daha sonra verilen emir üzerine askeri havaalanından Casa tipi uçakla Akıncı Üssü'ne gittiklerini ifade eden Albayrak, üsse indiklerinde eski yüzbaşı Özay Cödel'in havacı bir rütbeliyle konuşmasının ardından nizamiyede görevlendirdiğini söyledi. Albayrak, lojman nizamiye bölgesine gittiklerinde yanlarına gelen havacı askerin 3 personel istediğini, SAT tim komutanının emriyle nizamiyeyi terk edip bir binanın emniyetini sağlama amaçlı nöbet tuttuğunu anlattı.

Binanın güvenliği için çevre emniyeti aldığını öne süren Albayrak, şunları belirtti:

"Mustafa Avşar üsteğmenle dış koruma görevi icra ediyorduk. Binanın çevresinde havacı tulumlu iki kişi daha vardı. Bazen binaya birileri gelip gidiyordu. Bazen yemek getiriyorlardı. Biz oradayken elleri bağlı olarak kimse girip çıkmadı. Sabah gün aydınlandığında içeri girdim. Rütbeli birileri elleri gözleri bağlı içeride oturuyordu. Mustafa üsteğmene bunların kim olduğunu sordum. İçlerinden birisinin Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak olduğunu öğrendim. Kimisinin başlarında çuval vardı. Başlarında bekleyen kişiler, rehinelerin tuvalet ihtiyaçları olduğunu söyledi. Ellerindeki kelepçeleri açtık, içerisi sıcak olduğundan gömleklerini düğmelerini çözdük. Kimseyi derdest etmedik."

Sabah saatlerinde pistin bombalanması üzerine üssü terk ettiğini söyleyen Albayrak, darbe girişimine katılmadığını ve FETÖ üyesi olmadığını savunarak tahliye talebinde bulundu.

Duruşmaya öğle arası verildi.