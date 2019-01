Akıncı Üssü davasında savcının esas hakkındaki görüşü (3)

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada Cumhuriyet savcısı, aralarında sivil imamların da bulunduğu 355 sanık hakkında "anayasal düzeni ihlal" suçundan birer kez "ağırlaştırılmış müebbet hapse" çarptırılmasını, 71 sanığın ise bütün suçlardan beraatini talep etti.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı Adnan Gümüş, darbe girişimi gecesi Akıncı Üssü'nde bulunduğu tespit edilen sivil sanıklar Kemal Batmaz, Nurettin Oruç, Hakan Çiçek ve Harun Biniş'in "Anayasa'yı ihlal" suçundan birer, "Cumhurbaşkanına suikast" suçundan birer ve 77 kişiyi "kasten öldürmek"ten de 77'şer kez olmak üzere toplam 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmasını istedi.

Sanıklar Aydemir Taşçı, Kemal Mutlum, Veysel Kavak, Ali Durmuş, Bekir Ercan Van, Hakan Karakuş, Recep Sami Özatak, Ahmet Tosun, Mehmet Fatih Çavur, Ali Karabulut, Metin Bilgici, Murat Bicil, Mustafa Mete Kaygusuz, Hüseyin Türk, Hasan Hüsnü Balıkçı ve Mustafa Azimetli'ye de aynı suçlardan 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini isteyen savcı, sivil ve asker bu sanıkların tamamının, 206 kişiyi "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 4 bin 120'şer, 22 kişiyi "hürriyetinden yoksun kılmak" suçundan 462'şer, Korgeneral Zekai Aksakallı'ya yönelik "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs" suçundan ise 15 yıl 9'ar aya kadar olmak üzere 4 bin 597 yıl 9'ar aya kadar mahkumiyetlerini talep etti.

Savcı Gümüş, sanıklar Özer Zeren, Aydın Nevzat Özkan, Hüseyin Polatçı, Kamil Çetin, Fatih Aslantaş, Erdoğan Durgun, Can Kaya, Mehmet Fevzi Ünal, Ersin Eryiğit, İsmail Keskin, Kağan Polat, Metin Çerkezoğlu, Mustafa Erez, Osman Doğan, Ömer Faruk Alp, Mustafa Ertuğrul, Murat Çakır (Ahmet oğlu), Fatih Kahraman (Besim oğlu), Ümit Erim, Fatih Yapıcı, Ferhat Keten, İbrahim Gerboğa, Abdullah Erdoğan, Ozan Turanlı, Selçuk Yavuz, Bülent Kaya, Harun Olgun, Abdulbaki Ayday, Selim Tosun, Selim Hakan Taş, Onur Kahveci, Adem Gül, Erkan Muzafferiyet, İlhami Yıldız, Timur Özgen, Raşit Öksüz, Abdurrahman Ökmen, Şahin Karatekin, Yücel Canbolat, Yıldırım Kılıçarslan, Adem Çakır, Adem Emiroğlu, Mehmet Teoman Kalmaz, Ahmet Ufuk Yener, Mehmet Maya, Mesut Bayar, Mustafa İlleez, Olgun Acuce, Ali Tiryaki, Tuğrul Fikret Duran, Mehmet Cantürk, Nevzat Bilir, Murat Kale, Abdullah Demir, Timurcan Ermiş, Murat Yılmaz, Ertuğrul Özdemir, Cumali Pusat, Halil Kumcu, Oktay Esen, Tuncer Nergiz, Efrail Saltabaş, Ümit Şeker, Cengiz Atak, Mustafa Malcı, Hasan Saltan, Seyit Hamza Taştan, Veli Bilgin, Eren Çalışkan, Celi Karakuş, Emre Sakarya, Okan Ayday, Erkan Durmuş, Mert Keskin, Zekeriya Kaleli, Bünyamin Bozkurt, Zeynel Abidin Öztürk, Celal Keçelioğlu,Fatih Koç, Mesut İleru, Yasin Tuncar, Emre Vurmaz, Ekrem Malkoç, Osman Bekar, Muhammed Osman Haktanır, Murat Yazıcı, Ramazan Cingöz, Hamza Beyret, İbrahim Halil Kaya, Yavuz Selim Özberk, Mehmet Özçete, Mehmet Fatih Canal, Lale Işık, Ahmet Tarık Kaya, Merve Duğan, Fahri Ünver, Abdullah Can, Bekir Dirmit, Kadir Okur, Kübra Arpaguş, Şevket Aydemir, Şuayip Aksoy, Faruk Solmaz, Murat Tekin, Emre Karaarslan, Süleyman Mert, Mustafa Zelbey, Fatih Koçak, Aykut Gündüz, Muhammet Saka, Muhammet Kıvrak, Ahmet Özdemir, Ceyhan Karakurt, İbrahim Yozgat, Erdem Erdoğan, Fatih Şen, Aziz Ersel Emanet, Yıldıray Korkmaz, Yavuz İstek, Enes Taştan, Uğur Akyılmaz, Caner Çamoğlu, Murat Çakır (Fethi oğlu), Ertuğrul Güven Birlik, Engin Yüksel, Hasan Kepez, Ali Rıza Eken, Mehmet Güngör, Ercan Dağhan, Eren Kaçgan, Melih Döner, Oğuz Kağan Ayran, Ertuğrul Dincer, Selahhaddin Yıldız, Halil İbrahim Güçlü, Süyelman Ekşi, Celal Onat, Mesut Aşkın, İbharim Yılmaz, Sebahattin Tigu, Ali Mert Tüfekçi, Abdullah Özbekler, Uluç Hüseyin Hançer, Alper Kalın, Osman Sivlim, Zübeyir Güler, Murat Gümüş, Mahmut Sil, Bünyamin Özbek, Raif Can Dursun, Ahmet Oğuzhan Yıldız, Orhan Kuzucu, Hüseyin Demiral, Ertuğrul Cihat Sungur, Kadir Saraç, Resul Metin, Coşkun Bardakçı, Mehmet Ali Taşkıran, Mehmet İhsan Akça, Yunus Emre Hoşoğlu, Hüseyin Mermer, Telat Aktaş, Mehmet Oruç, Muratcan Işık, Mustafa Karadere, Gökhan Yakut, Enes Coşkun Çay, Furkan Öztürk, Kadir Bekmez, Sinan Alvur, Eyyüp Ergül, Emin Albayrak, Onur Ünal, Suat Fatih Karadağ, Burak Kuru, Taner Doğar, Mehmet Ceylan, Abdullah Berşah Kül, Berat Ölçer, Muhammed Muzaffer Durmaz, Muhammed Süheyl Serdaroğlu, Mehmet Köse, Yunus Kılıçaslan, Sinan Öztürk, Burak Ceylan, Feyyaz Karakaş, Ahmet Bahadır Özmen, Buğra Baldan, Fahri Yavuz, Harun Nihat Aşık, Habib Sarıahmetoğlu, Ahmet Sarıkaya, Samet Avşar, Uğur Bozkurt, Ekrem Kandur, Ali Soylu, Hasan Baysar, Mehmet Zahid Çelik, Mesut Açıkgöz, Özay Cödel, Hasan Alp Koruyucu, Mustafa Özel, Mevlüt Öncel, Gökhan Karabacak, Murat Fırat, Işın Ceylan, Ferat Erten, Erdinç Kurt, İrfan Altuntaş, Mutlu Ferik, Hamdi Çıplak, Ahmet Çamoğlu, Hücel Özcan, Mustafa Avşar, Melih Albayrak, Fatih Kaya, Halil Burak Balcı, Devrim Orhan, Osman Nuri Gür, İdris Aksoy, Günay Köroğlu, Tunahan Özarslan, Eyüp Has, Mesut Yurtdan, Mustafa Aydın, Ayhan Çatıkkaya, İbrahim Koçak, Gökmen Tarhan, İlhan Karasu, Kemal Akçınar, Serdar Gülbaş, Murat Karakuş, Abdullah Emre Sandık, Fikri Özgür, Fatih Suçatı, Göksel Bayram, Yumus Dağcı, Ramazan Dede, Yücel Lökeşe, Sinan Turğan, Fatih Pancar, Zeki Güngör, Ali Murat Karakaş, Semih Özçelik, Hüseyin Aslanbay, Hasan Çalmaz, Sedat Koçyiğit, Sezer Gülşen, Yılmaz Bahar, Mesut Güney, Burak Kolukısa, Ali Uçar, Mustafa Kozak, Ömer Vurgun, Fatih Özcar, Köksal Demirtuğ, Abdüssamet Kara, Yahya Baştan, Mikail Tığcıoğlu, Oğuz Haksal, Kenan Comart, Fatih Aydemir, Fatih Kahraman (Ahmet oğlu), Mehmet Veske, Yakup Yiğit, Mustafa Turgay, Gökhan Gerboğa, Hamaza Karaduran, Reşat Bora, Nail Sarıaltın, Faruk Yusufoğlu, İsrafil Bedir, Temel Karagöz, Hamza Aras, Orçun Kuş, Eyüp Bahadır Pekince, Yavuz Çam, Ferdi Evcimik, Osman Yılmaz, Erhan Gazioğlu, Murat Altay, Hasan Kargın, Devrim Ağırağaç, Bülent Toygar, Mesut Baytürk, Muhammet Emrah Kuzu, Halil İbrahim Özdemir, Emre Ateş, Müslim Macit, Uğur Uzunoğlu, Mehmet Çetin Kaplan, Ertan Koralp, Ekrem Aydoğdu, Mehmet Yurdakul, İlhami Aygül, Mustafa Özkan, Oğuz Alper Emrah, İlker Hazinedar, Selahattin Yorulmaz, Mustafa Konur, Adem Kırcı, Özgür Ötkün, Özcan Murat Doğan, Murat Çınar, Ömür Yongacı, Bircan Ermaya, Hüseyin Yılmaz, Mustafa Bağatur, Nihat Çırakoğlu, Tahir Neşet Öncü, Yunus Yalçın, Yunus Şahin, İsmail Küçükberber, Hakan Doğan, Hızır Özyuva, Fatih Akbulut, Recep Ünal, Suat Murat Semiz, Volkan Boy, Abdurrahman Arslan, Nazif Baysal, Safa Sefer Güleroğlu, Ünsal Canboğa ve Ali Pehlivan ile "silahlı terör örgüt yöneticiliği" suçundan 22 yıl 6 aya kadar cezalandırılmasını istediği sanıklar Haluk Şahar, Mustafa Ertürk, Alparslan Şahin, Gökhan Maldar, Mehmet Fatih Özkan, Erhan Baltacıoğlu, Cemal Akyıldız, Engin Yetgin ve Yaşar Keskin'in "anayasayı ihlal" suçundan birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi.

- Sivilleri vuran albaya 10 kez ağırlaştırılmış müebbet

Savcı Gümüş, sanık eski albay Ali Eraslan'ın "anayasayı ihlal" suçundan bir, "kasten adam öldürme" suçundan 9 kez olmak üzere 10 kez, sanık albay Fatih Yarımbaş'ın da "anayasayı ihlal" suçundan bir, "kasten adam öldürme" suçundan ise 8 kez olmak üzere 9 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Sanıklar Harun Eraslan, Ferhat Akbulut, İbrahim Mesut Yılmaz, Münir Işık, Mustafa Can Mengül, Aydın Gündüz, Necip Yılmaz, Zafer Güner ve Burak Deniz "anayasal düzeni ihlal suçuna yardım etmekten" 20'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını isteyen savcı Gümüş, sanıklar Mahmut Açıkbaş, Serdar Nergiz, Ömer Dolay, Hasan Balcı, Muhammed Cihan Aydın, Cemal Tazesavaş, Melih Yılmaz, Hasan Hüseyin Cerrahoğlu, Burak Öztürk, Cihan Cengiz, Ali Kahrıman, Özgüç Güneş, Mustafa Gökhan Türer, Mehmet Karakoç, Emre Durgunlu, Enes Yeşilkütük, Emine Gülşen (Torunoğlu) Aslan, İsmail Aslan, Salih Celil Çakıcı, Ercan Dursun, Uğur Buldu, Şükrü Ekmekci, Yücel Topçu, Murat Yalçınel, Namık Karkaç, İbrahim Çalışkan, Dursun Pak, Ahmet Gökten, Abdullah Bingöl, Halil İbrahim Yurdusev, Hüseyin Arı ve Murat Bayrakçeken'in ise "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talebinde bulundu.

- Elebaşı Gülen ve Öksüz'ün dosyası ayrılsın

Başka bir mahkemede "anayasal düzeni ihlal suçundan" hüküm verilen sanıklar Mustafa Altunay ve Fatih Arslan hakkında ceza vermeye yer olmadığına karar verilmesi gerektiğini belirten Gümüş, firari sanıklar örgüt elebaşı Fetullah Gülen, sivil imam Adil Öksüz ile sanıklar Fatih Arık, Halit Çetin, Serkan Aydın ve Ahmet Sürmen'in dosyalarının ayrılmasını istedi.

Savcı Gümüş, sanıklar Yasin Çetin, Burhan Yaranç, Fevzi Kılıç, Eyüp Mert, İsmail Hakkı Özveren, Gökhan Gültekin Demir, Yasin Göbütoğlu, Aydın Uyan, Burcu Doğan, Cumaali Ünal, Erdal Ertural, Faruk Altınok, Faruk Yayaybaş, Ferdi Dal, Hakan İlhan, Hasan Akan, Hüseyin Görgülü, İbrahim Yaman, İsmail Boyacı, Mehmet Ateş, Mehmet Özkul, Mesut Üstüncan, Metin Kele, Nuri Özcan, Raif Fakıh, Samet Acar, Selçuk Çetin, Serhat Yıldırım Sayın, Serkan Alaca, Serkan Alkaç, Sinan Sarı, Süleyman Zengin, Ümit Özdemir, Zafer Şinik, Fatih Zeki Sungur, Ümüt İnce, Abdullah Gençay, Mehmet Özkan Hanilçi, Selim Demir, Hüseyin Tanju Taşkıran, Mahmut Tülüce, Mustafa Özbek, Ahmet Pala, Tuncay Sarı, İbrahim Doğru, Ahmet Çebel, Erdem Bafralıoğlu, Serkan Çalışkan, Ferdi Öter, Zayit Kasabalı, Muhammet Çağrı Şener, Cevdet Türkeli, Orhan Kahraman, Adem Altuğ Acartürk, Gürcan Coşkun, Yavuz Çevrük, Ahmet Taşhanlıoğlu, Murat Taşar, Ramazan Aytekin, Rüştü Emre Sabancı, Tuğru Cılız, Recep Baykal, Caner Gökçeoğlu, Mustafa Şahin, Erkan Çoban, Ozan Gülertan, Hakan Tayyare, Erhan Balcı, Mikail Kaynak, Eray Kızıltaş ve Mehmet Avşar'ın ise tüm suçlardan beraatlerini talep etti.

Savcı, hapis cezası istediği sanıklara üst sınırdan ceza verilmesini ve haklarında takdiri indirim uygulanmaması görüşünü de bildirdi.

Mahkeme, davaya yarın devam edecek.

(BİTTİ)