Akıncı Üssü davasında savcının esas hakkındaki görüşü (1)

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada Cumhuriyet Savcısı Adnan Gümüş, darbe girişimini Akıncı Üssü'nden yöneten "sivil imam"lar Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve Harun Biniş ile darbe girişimini yöneten 16 asker hakkında "Anayasa'yı ihlal" ve "Cumhurbaşkanına suikast" ile 77 kişiyi "kasten öldürmek" suçundan 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada sanıklar ve avukatlarının taleplerinin alınmasının ardından mahkeme heyeti, Cumhuriyet Savcısı Gümüş'e söz verdi.

Esas hakkındaki görüşünü açıklayan Gümüş, FETÖ'nün kuruluşundan itibaren nihai amacı olan Anayasa'yı değiştirmek ve devleti ele geçirmek hedefini 15-16 Temmuz 2016'da gerçekleştirmeye çalıştığını belirtti.

Gümüş, darbe girişimi gecesi Akıncı Üssü'nde bulunduğu tespit edilen sivil sanıklar Kemal Batmaz, Nurettin Oruç, Hakan Çiçek ve Harun Biniş’in "Anayasa'yı ihlal" suçundan birer, "Cumhurbaşkanına suikast"ten birer ve 77 kişiyi "kasten öldürmek"ten de 77'şer kez olmak üzere toplam 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Gümüş, sanıklar Aydemir Taşçı, Kemal Mutlum, Veysel Kavak, Ali Durmuş, Bekir Ercan Van, Hakan Karakuş, Recep Sami Özatak, Ahmet Tosun, Mehmet Fatih Çavur, Ali Karabulut, Metin Bilgici, Murat Bicil, Mustafa Mete Kaygusuz, Hüseyin Türk, Hasan Hüsnü Balıkçı ve Mustafa Azimetli'ye de aynı suçlardan 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini istedi.

Savcı, sivil ve asker sanıkların "kasten öldürmeye teşebbüs", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs" suçlarından da süreli hapislerini talep etti.

Savcı Gümüş, esas hakkındaki görüşünü açıklamaya devam ediyor.

(Sürecek)