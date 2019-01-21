0553 313 94 23

Akıncı Üssü davasında savcının esas hakkındaki görüşü (1)

Cumhuriyet Savcısı Adnan Gümüş, darbe girişimini Akıncı Üssü'nden yöneten "sivil imam"lar Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve Harun Biniş ile darbe girişimini yöneten 16 asker için "Anayasa'yı ihlal" ve "Cumhurbaşkanına suikast" ile 77 kişiyi "kasten öldürmek" suçundan 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi

21 Ocak 2019 Pazartesi 16:40
Akıncı Üssü davasında savcının esas hakkındaki görüşü (1)

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada Cumhuriyet Savcısı Adnan Gümüş, darbe girişimini Akıncı Üssü'nden yöneten "sivil imam"lar Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve Harun Biniş ile darbe girişimini yöneten 16 asker hakkında "Anayasa'yı ihlal" ve "Cumhurbaşkanına suikast" ile 77 kişiyi "kasten öldürmek" suçundan 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada sanıklar ve avukatlarının taleplerinin alınmasının ardından mahkeme heyeti, Cumhuriyet Savcısı Gümüş'e söz verdi.

Esas hakkındaki görüşünü açıklayan Gümüş, FETÖ'nün kuruluşundan itibaren nihai amacı olan Anayasa'yı değiştirmek ve devleti ele geçirmek hedefini 15-16 Temmuz 2016'da gerçekleştirmeye çalıştığını belirtti.

Gümüş, darbe girişimi gecesi Akıncı Üssü'nde bulunduğu tespit edilen sivil sanıklar Kemal Batmaz, Nurettin Oruç, Hakan Çiçek ve Harun Biniş’in "Anayasa'yı ihlal" suçundan birer, "Cumhurbaşkanına suikast"ten birer ve 77 kişiyi "kasten öldürmek"ten de 77'şer kez olmak üzere toplam 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Gümüş, sanıklar Aydemir Taşçı, Kemal Mutlum, Veysel Kavak, Ali Durmuş, Bekir Ercan Van, Hakan Karakuş, Recep Sami Özatak, Ahmet Tosun, Mehmet Fatih Çavur, Ali Karabulut, Metin Bilgici, Murat Bicil, Mustafa Mete Kaygusuz, Hüseyin Türk, Hasan Hüsnü Balıkçı ve Mustafa Azimetli'ye de aynı suçlardan 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini istedi.

Savcı, sivil ve asker sanıkların "kasten öldürmeye teşebbüs", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs" suçlarından da süreli hapislerini talep etti.

Savcı Gümüş, esas hakkındaki görüşünü açıklamaya devam ediyor.

(Sürecek)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 16:40
  1. Adnan Gümüş
  2. Akıncı Üssü
  3. esas hakkındaki görüş
  4. FETÖ

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Alacak kavgasında av tüfeğiyle öldürüldü
    1. Alacak kavgasında av tüfeğiyle öldürüldü
    2. AB temsilciliklerinden Filistin..
    3. Kapalıçarşı'da altın
    4. Off Road tutkunlarından sokak..
    5. İçişleri Bakanlığı duyurdu: Adli işlem..
    6. Glen Johnson futbolu bıraktı
    7. 80 kişinin alınacağı geçici işe 1560..
    8. Baş ağrısı nasıl geçer? Başınız..
    9. Djokovic çeyrek finalde
    10. Hamas'tan İsrail'e UNRWA uyarısı
    11. Baba ve oğlunu av tüfeğiyle öldüren..
    12. GÜNCELLEME - Evde cesetleri bulunan..
    13. Döviz kurları
    14. İsyancı askerler Maduro'yu devirmek..
    15. 'CHP'nin iktidara gelme hedefi yok'..
    16. "Suriyeli mültecilerin dönüşü için..
    17. Mehmetçik'ten -20 derecede operasyon
    18. Gözaltına alınan torbacı tutuklandı
    19. Böyle uyardı: Sayın Erdoğan yeni..
    20. Yeni Malatyaspor'da transfer çalışmaları
    Telefonuna gelen mesaja "Evet' diye cevap verdi, hayatının şokunu yaşadı
    Telefonuna gelen mesaja "Evet' diye cevap verdi, hayatının şokunu yaşadı
    Gündemi sarsan iddia! "Melih Gökçek, AK Parti'den istifa edip MHP'ye katılacak"
    Gündemi sarsan iddia! "Melih Gökçek, AK Parti'den istifa edip MHP'ye katılacak"
    Türkiye'ye mesaj yollayıp açıkladı: ABD ve AB ülkeleri bize katılmak istiyor
    Türkiye'ye mesaj yollayıp açıkladı: ABD ve AB ülkeleri bize katılmak istiyor
    Selçuk Bayraktar duyurdu! 2 milyon TL ödül verilecek
    Selçuk Bayraktar duyurdu! 2 milyon TL ödül verilecek
    CHP'li Tanju Özcan'dan Erdoğan hakkında küstah sözler
    CHP'li Tanju Özcan'dan Erdoğan hakkında küstah sözler

    Günün Karikatürü

    20 Ocak 2019
    Kenevir tohumu üretiminde merkez iller belli oldu
    Kenevir tohumu üretiminde merkez iller belli oldu
    "Gülen koklayarak fark etti, Adil Öksüz ve Mustafa Yeşil'i falakaya yatırdı!"
    "Gülen koklayarak fark etti, Adil Öksüz ve Mustafa Yeşil'i falakaya yatırdı!"