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Akıncı Üssü davasında ara karar

FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davada, 2 sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmedildi- Mahkeme heyeti, sanıklara esasa ilişkin savunmalarını hazırlayabilmeleri için süre verilmesini kararlaştırdı

26 Ocak 2019 Cumartesi 00:15
Akıncı Üssü davasında ara karar

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Sanıklar ve avukatları, 21 Ocak'taki duruşmada açıklanan esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma hazırlayabilmek için süre talebinde bulundu. Tutuklu sanıklardan 2'si reddi hakim taleplerini mahkemeye iletti.

Görüşü sorulan iddia makamı, reddi hakim talebinde bulunan 2 sanığın taleplerinin hukuki gerekçelere dayanmaması nedeniyle reddine karar verilmesini istedi.

Müzakerenin ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, reddi hakim taleplerinin yasal koşulları içermediği ve davayı uzatmaya yönelik olduğu gerekçesiyle reddine ve esasa ilişkin savunmaların hazırlanabilmesi için sanıklara süre verilmesine hükmetti.

Tutuklu sanıklardan Rüştü Emre Sabancı ile Reşat Bora'nın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar veren mahkeme, duruşmayı 4 Mart ile 12 Nisan 2019 tarihleri arasında devam edilmek üzere erteledi.

- Mütalaadan

Davanın 21 Ocak 2019'da görülen duruşmasında esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, darbenin yöneticisi olan sivil imamlar Kemal Batmaz, Nurettin Oruç, Hakan Çiçek ve Harun Biniş ile yönetici konumundaki 16 eski asker sanık hakkında "anayasal düzeni ihlal" ve çeşitli suçlardan 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini istedi.

Mütalaada, sanıklardan 324'ü hakkında "anayasal düzeni ihlal" suçundan birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini talep eden savcı, 11 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsin yanı sıra iştirak ettikleri diğer suçlardan da cezalandırılmalarını istedi.

İddia makamı, 9 sanığın "anayasayı ihlal suçuna yardım"dan 20 yıla kadar, 32 sanığın ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, 71 sanığın tüm suçlardan beraatine, darbe suçundan başka mahkemelerde ceza verilen 2 sanığa ceza verilmesine yer olmadığına, aralarında örgüt elebaşı Fetullah Gülen ve "sivil imam" Adil Öksüz'ün de bulunduğu 6 sanığın dosyasının ayrılmasına da karar verilmesini istedi.

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Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 00:15
  1. Akıncı Üssü
  2. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi
  3. darbe girişimi
  4. FETÖ

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