THY- Euroleague
0553 313 94 23

Akıncı Üssü davasında "ankesör" ve "katalog evliliği" itirafı

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada tanık olarak dinlenen İzzet K, örgütün askeri öğrencilere katalog evliliği için baskı yaptığını bildirdi- Tanık İzzet K:- "Dışarıdan birisi ile evlenirseniz cemaatten kopabilirsiniz.' diyorlardı. Sürekli cemaatten biriyle evlenmemiz yönünde telkinde bulunuyorlardı"- Tanık Yusuf E:- "Ankesörlü telefonla aranarak sohbetlere çağrıldım"

06 Aralık 2018 Perşembe 16:25
Akıncı Üssü davasında "ankesör" ve "katalog evliliği" itirafı

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 474 sanıklı davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Tanık sıfatıyla ifade veren İzzet K, ortaokul döneminde gittiği FETÖ dershanesinde örgüt ile tanıştığını, Hava Harp Okulunda eğitim gördüğü sürece de bağının devam ettiğini dile getirdi.

Davanın bazı sanıkları ile birlikte örgüt toplantılarına katıldığını anlatan İzzet K, darbe girişimi sırasında Konya'da helikopter pilotu olarak görev yaptığını ancak darbe girişiminde bulunmadığını söyledi. İzzet K, darbe girişiminden sonra FETÖ'nün çözülmesi üzerine adli makamlara bildiklerini paylaştığını ifade etti.

Örgüt üyesi askeri öğrencilerin F-16 pilotu olması yönünde örgütün kendileri üzerinde baskı kurduğunu bildiren İzzet K, "F-16 pilotu olmam yönünde bana telkinde bulundular. Ben helikopter pilotu olmak istiyordum, bunu söylediğimde, 'Sen F-16 pilotu olmazsan kötü niyetli insanlar F-16 pilotu olur.' diyerek beni ikna etmeye çalıştılar." ifadelerini kullandı.

İzzet K, FETÖ üyeleri arasında gerçekleştirilen katalog evliliği yapması konusunda da "Dışarıdan birisi ile evlenirseniz cemaatten kopabilirsiniz.' diyorlardı. Sürekli cemaatten biriyle evlenmemiz yönünde telkinde bulunuyorlardı." diye konuştu.

- Maaşının 5'te birini himmet olarak istemişler

Tanık Ali C, ortaokul yıllarında FETÖ yapılanmasıyla tanıştığını, davanın bazı sanıklarını da okuldan ve örgüt yapılanmasından tanıdığını dile getirdi.

Örgütün, askeri öğrencilere kod isim verirken gerçek isminin baş harfiyle başlayan isimler bulmaya çalıştığını söyleyen Ali C, kendisinin kod adının "Arif" olduğunu bildirdi.

Ali C, FETÖ üyelerince maaşının 5'te birinin himmet olarak istediğini ancak kendisinin aylık 200 ila 300 lira arasında "himmet" verdiğini dile getirdi.

- Ankesörlü telefon itirafı

Tanık Yusuf E, Harp Okulu döneminde FETÖ ile bağının bulunduğunu ve devre arkadaşı olan davanın bazı sanıklarıyla aynı örgüt evinde kaldıklarını bildirdi.

Örgütten 2014'te ayrıldığını anlatan Yusuf E, darbe girişimi sırasında FETÖ'nün kendisine darbeye yönelik bir talimatının olmadığını ve darbeye karışmadığını beyan etti.

Tanık Yusuf E, örgütten ayrılmadan önce bir süre "sohbet" adı verilen örgüt toplantılarına katılmaması üzerine, ankesörlü telefonla aranarak sohbetlere çağrıldığını belirterek, "Harp Okulundan haksız yere atılanları görüyorduk. Bu yapıyla bağımızı koparmak istiyorduk ancak FETÖ'den ayrıldığımızda başımıza neler geleceğini de kestirebiliyorduk." diye konuştu.

Davanın görülmesine yarın devam edilecek.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 16:25
  1. Akıncı Üssü
  2. Akıncı üssü darbe davası
  3. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi
  4. darbe girişimi
  5. FETÖ

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Savunma Sanayii Başkanı son noktayı koydu
    1. Savunma Sanayii Başkanı son noktayı..
    2. Sarı Yelekliler eylemine katılan Türk,..
    3. Demirtaş'ın "cumhurbaşkanına hakaret"..
    4. Galatasaray'ın cezaları onandı
    5. Pakistan uyruklu bir göçmen yaşadığı..
    6. Eskişehir'deki uyuşturucu davasında..
    7. Öfkeden ve hasetten uzak durun
    8. CHP belediye başkan adayları açıklandı..
    9. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    10. Ağrı'da terör operasyonu: 14 gözaltı
    11. Danimarka'da bir Türk'ün öldürüldüğü..
    12. Dünyayı tedirgin eden hamle! ABD savaş..
    13. Kayseri'de tefeci operasyonu: 5 gözaltı
    14. Binali Yıldırım FETÖ'cüleri bakın kime..
    15. "FETÖ ata yurdunda Türk bayrağını..
    16. ABD'de özel sektör istihdamı..
    17. Öksürsen bel fıtığı!
    18. Kocaeli'de DEAŞ davası
    19. Emin Ege CHP Karaman belediye başkan..
    20. Gezi'nin birinci yıl dönümü eylemi..
    İşte milli enerji silahı Wattoz! 60 ülkeden talep yağıyor
    İşte milli enerji silahı Wattoz! 60 ülkeden talep yağıyor
    Bakanlıktan o görüntülere açıklama: Adli işlem başlatıldı
    Bakanlıktan o görüntülere açıklama: Adli işlem başlatıldı
    Erdoğan 14 adayı daha açıkladı! Listede sürpriz isimler var
    Erdoğan 14 adayı daha açıkladı! Listede sürpriz isimler var
    Muharrem Sarıkaya açıkladı: İşte AK Parti'nin MHP'ye bıraktığı iller
    Muharrem Sarıkaya açıkladı: İşte AK Parti'nin MHP'ye bıraktığı iller
    'Ergenekon sevici' koro devreye sokuldu! Tek bir noktadan düğmeye basılmış gibi...
    'Ergenekon sevici' koro devreye sokuldu! Tek bir noktadan düğmeye basılmış gibi...

    Günün Karikatürü

    6 Aralık 2018
    Türkiye'den F-35 açıklaması
    Türkiye'den F-35 açıklaması
    İYİ Partili vekilin iddiası elinde patladı
    İYİ Partili vekilin iddiası elinde patladı