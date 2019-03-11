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Akıncı Üssü davası devam ediyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davada sanıklar, savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı beyanda bulunmaya başladı.

11 Mart 2019 Pazartesi 13:19
Akıncı Üssü davası devam ediyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davada sanıklar, savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı beyanda bulunmaya başladı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada tutuksuz sanıklar savunma yaptı.

Sanıklar Zayit Kasabalı, Cevdet Türkeli, Muhammet Çağrı Şener, Ahmat Pala, Hüseyin Tanju Taşkıran, Adem Altuğ Acartürk, Ahmet Taşhanlıoğlu, Mahmut Tülüce, Recep Baykal, Tuğrul Cılız, Caner Gökçeoğlu, Mustafa Şahin, Ozan Gülertan, Melih Yılmaz, Orhan Kahraman, Abdullah Gençay, Cemal Tazesavaş, Mehmet Özhan Hanilçi, Erkan Çoban, Selim Demir, Tuncay Sarı, Halil İbrahim Özdemir ve Hasan Hüseyin Cerrahoğlu beyanda bulundu.

Mütalaada, haklarında tüm suçlardan beraatleri istenen tutuksuz sanıklardan bazıları, dosyalarının bu davadan ayrılmasını talep etti.

Duruşmaya öğleden sonra devam edilmek üzere ara verildi.

- Mütalaadan

Davanın 21 Ocak'ta görülen duruşmasında esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, darbenin yöneticisi sivil imamlar Kemal Batmaz, Nurettin Oruç, Hakan Çiçek ve Harun Biniş ile yönetici konumundaki 16 eski asker sanık hakkında "anayasal düzeni ihlal" ve çeşitli suçlardan 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini istedi.

Mütalaada, sanıklardan 324'ü hakkında "anayasal düzeni ihlal" suçundan birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle, 11 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsinin yanı sıra iştirak ettikleri diğer suçlardan da cezalandırılmaları talep edildi.

İddia makamı, 9 sanığın "Anayasa'yı ihlal suçuna yardım"dan 20 yıla kadar, 32 sanığın ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında 71 sanığın tüm suçlamalardan beraatine, darbe suçundan başka mahkemelerce cezaya çarptırılan 2 sanığa ceza verilmesine yer olmadığına, aralarında örgüt elebaşı Fetullah Gülen ve "sivil imam" Adil Öksüz'ün de bulunduğu 6 sanığın dosyasının ayrılmasına karar verilmesini talep etti.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 13:19
  1. 15 Temmuz
  2. Akıncı Üssü davası
  3. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi
  4. FETÖ
  5. Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü

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