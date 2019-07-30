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Akıncı Üssü davası

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili 475 kişinin yargılandığı davanın görülmesine sanıkların esasa ilişkin savunmalarıyla devam edildi

30 Temmuz 2019 Salı 21:31
Akıncı Üssü davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili 475 kişinin yargılandığı davanın görülmesine savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada sanıklar ve taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada, darbe girişiminin yaşandığı dönemde Hava Kuvvetleri Komutanlığı Plan Prensipler Başkanlığı'nda görevli eski hava pilot kurmay yarbay Mustafa Bağatur dün başladığı savunmasını sürdürdü.

Akıncı Üssü 143. Filo'ya, kuvvet genel sekreterliğinden arayan Ayhan Çatıkkaya'nın talimatı sonrası gittiğini anlatan Bağatur, filoya giderken etrafta silahlı askerler gördüğünü ancak "kimsin", "nereye gidiyorsun" diye kimsenin bir şey sormadığını öne sürdü.

Bağatur, üsse normal prosedürle giriş yaptığını iddia ederek, bu sırada üssün darbeciler tarafından ele geçirilmemiş olduğunu savundu.

İlerleyen saatlerde uçakların kalkış yapmaya başladığını, bu sırada gördüğü teçhizatlı askerlerin ise üsse saldırı olabileceği gerekçesiyle önlem aldıklarını söylediklerini öne süren Bağatur, filoda karşılaştığı üs komutanı Hakan Evrim'in nizamiyede bulunan binbaşı Murat Bicil ile görüşemediğini söylemesi ve onu bularak emirlerini iletmesini istemesi üzerine nizamiyeye gittiğini ve talimatlarını ilettiğini söyledi.

Nizamiyede görev alıp giriş çıkışları kontrol ettiğine yönelik suçlamayı kabul etmeyen Bağatur, darbe girişimine iştirak etmediğini, edenleri de lanetlediğini ifade etti.

Bağatur, nizamiye bölgesine gönderilmesini de filoda istenmediği için uzaklaştırılmaya çalışıldığına bağladı.

Akıncı Üssü'ne geldiğinde veya öncesinde sıkıyönetim direktifinden de haberdar olmadığını savunan Bağatur, "Ben masumum, o gece herhangi bir suç işlemedim." dedi.

Bağatur, üsse darbe teşebbüsünde görev almak üzere gitmediğini, bu şekilde yapılan suçlamayı da kabul etmediğini belirterek, üste kendisine bir görev tebliğ edilmediğini iddia etti. Bağatur, FETÖ/PDY üyesi olmadığını da öne sürdü.

Duruşmaya, yarın devam edilmek üzere ara verildi.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 21:31
  1. 15 Temmuz
  2. Akıncı Üssü davası
  3. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi
  4. FETÖ
  5. Sincan Ceza İfnaz Kurumları Kampüsü

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