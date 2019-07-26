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Akıncı Üssü davası

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili 475 kişinin yargılandığı davanın görülmesine, sanıkların esasa ilişkin savunmalarıyla devam edildi

26 Temmuz 2019 Cuma 22:46
Akıncı Üssü davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili 475 kişinin yargılandığı davanın görülmesine, savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar ve yakınları ile taraf avukatları katıldı.

15 Temmuz 2016'da Genelkurmay Başkanlığı Stratejik Dönüşüm Daire Başkanlığında proje subayı olarak görev yapan sanık eski binbaşı Bülent Kaya, dün başladığı savunmasını tamamladı.

Hakkındaki iddiaları reddeden Kaya, Genelkurmay Başkanlığındayken derdest edilip Akıncı Üssü'ne helikopterle getirildiğini ve sabaha kadar bir odada tutulduğunu iddia etti.

Sanık Kaya, MEBS Başkanı Korgeneral Uğur Tarçın ile beraberindeki 2 tuğgeneralin derdest edilme girişiminde de yer almadığını savunarak, Tarçın'ı görmediğini, gördüyse de onu tanımadığını ileri sürdü.

Tam teçhizatlı askerlere yardım da yapmadığını öne süren Kaya, darbe girişimine yönelik faaliyetlere katılmadığını savundu.

Bülent Kaya, Genelkurmay Başkanlığı kamera kayıtlarının da hukuksuz ve kanunsuz şekilde elde edildiğini ve delil niteliği taşımadığını ileri sürerek, iddia makamınca hiçbir delil gösterilmeksizin kamera kayıtlarıyla darbeye katıldığı şeklinde itham edildiğini öne sürdü.

FETÖ ile de bir bağı bulunmadığını iddia eden Kaya, suçlamaları reddetti.

Sanık Kaya, tahliyesini ve beraatını istedi.

Duruşmaya pazartesi günü devam edilmek üzere ara verildi.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 22:46
  1. 15 Temmuz
  2. Akıncı Üssü davası
  3. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi
  4. FETÖ
  5. Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü

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