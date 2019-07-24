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Akıncı Üssü davası

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili 475 kişinin yargılandığı davanın görülmesine sanıkların esasa ilişkin savunmalarıyla devam edildi

24 Temmuz 2019 Çarşamba 20:11
Akıncı Üssü davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili 475 kişinin yargılandığı davanın görülmesine savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya tutuklu sanıklar ve yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Darbe girişiminin yaşandığı dönemde Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli olan sanık eski albay Harun Olgun, pazartesi günü başladığı savunmasını tamamladı.

Suçlamaları kabul etmeyen Olgun, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'na tatbikat diye gittiğini öne sürdü ve konusu suç teşkil eden bir şey yapmadığını iddia etti.

Muhafız Alayı'nda daha önce de koruma tatbikatı yaptıklarını ileri süren Olgun, kendisine tatbikat için bu birliğe gitmesinin söylenmesinde de bir anormallik bulunmadığını savundu.

Olgun, alayın helikopter pistinde beklediği sırada bir yarbayın yanında birkaç askerle geldiğini ve kendisini yeni alay komutanı olarak tanıtıp "yanlış yapıyorsunuz, teslim olun" gibi bir ifade kullandığını belirterek, "Ben de yeni Özel Kuvvetler Komutanıyım." dediğini söyledi.

Bir yarbayın alay komutanı olamayacağını savunarak böyle bir tepki verdiğini savunan Olgun, yarbaya ve yanındaki askerlere teslim olmayacaklarını, alaya da tatbikat amaçlı geldiklerini ve birazdan inecek helikoptere binip gideceklerini bildirdiğini öne sürdü.

Olgun, gelen bu askerlerin de darbeci olabileceğini sonradan düşündüğünü öne sürerek, "Ortalık karışmış, kimin ne olduğunu bilmiyoruz ki" ifadesini kullandı.

"Ben böyle söyledikten sonra geri gittiler. Ben yine pistte duruyordum. Sonra ilerden bir şey geldi, 'Harun albayım, Harun albayım. Zeki Paşa sizle görüşmek istiyor' diye bağırdılar bana. Ben de görüşmüyorum dedim." diyen Olgun, "teslim ol" diyen ekibin, kendisini çekip bir şey yapma ihtimali olduğu için telefona gitme riskini almadığını iddia etti.

O gece kimseyle de telefon görüşmesi yapmadığını ileri süren Olgun, daha sonra gelen helikopterlere bindiklerini ve Özel Kuvvetler Komutanlığı'na gideceklerini düşünürken, Akıncı Üssü'ne indirildiklerini anlattı.

"Türksat'a gidecekseniz, ele geçireceksiniz." diye de emir vermediğini savunan Olgun, FETÖ'cü olmadığını iddia etti.

Olgun'un savunmasını tamamlamasının ardından duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 20:11
  1. 15 Temmuz
  2. Akıncı Üssü davası
  3. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi
  4. FETÖ
  5. Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü

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